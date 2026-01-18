HOYSuscripcion LR Focus

Una gran novela familiar: “La promesa” de Damon Galgut

La obra, ganadora del Premio Booker 2021, destaca por su profundidad psicológica y su habilidad narrativa. Galgut es uno de los mejores escritores del mundo.

Damon Galgut. Foto: AFP.
Damon Galgut. Foto: AFP.

Esta novela no es una novedad editorial y no tiene que ser tal para comentarse. Se la comenta porque es la novela de uno de los autores mejor considerados hoy en el mundo, tanto por la crítica como por los lectores. La promesa (Libros del Asteroide) del escritor sudafricano Damon Galgut.

En La promesa, se nos cuenta la historia de los Swart, una familia blanca que vive en Pretoria. Esta familia está conformada por Manie, su esposa Rachel y sus hijos Anton, Astrid y Amor. Estamos en 1986, año en que en Sudáfrica adquiere más fuerza la discusión sobre el apartheid. Ese mismo año muere Rachel. Pero antes de morir, le manifiesta a Manie su deseo de dejarle a Salomé, su sirvienta negra que ha estado con los Swart por mucho tiempo, la casa en la que residía, la cual se ubica dentro de la propiedad de la familia. Manie le promete a Rachel que cumplirá ese deseo. Pero no lo hace, y tampoco sus hijos están interesados en que se cumpla.

Galgut narra la historia de la promesa incumplida durante cuatro décadas, en las que cada una viene marcada por la presencia de la muerte. Cada miembro de la familia se va yendo del mundo sin tener en cuenta el deseo de Rachel.

"La promesa". Imagen: Difusión.

"La promesa". Imagen: Difusión.

La promesa tiene dos grandes méritos. Galgut disecciona los puntos oscuros del padre y los hijos, expone sus traumas con una delicadeza quirúrgica mediante la cual le brinda al lector un sentido de humanidad, llevándolo incluso a una identificación con los mismos. De alguna u otra manera, todos somos ellos. Hacemos promesas que no cumplimos y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, no las concretamos. En esa dimensión, Galgut navega como pez en el agua. Pero lo que gusta más de la novela es el despliegue de las técnicas narrativas, como la introspección, las digresiones en el tiempo y el cambio del punto de vista durante la narración. Hay, sin duda alguna, una clara influencia de las técnicas de Joyce y Faulkner. (Después de leer esta novela, pocos dudarán de la vigencia de estas técnicas que, por extrañas razones, no son muy aplicadas en la novelística contemporánea).

Tras esta lectura, no sería nada extraño que algún día, no muy lejano, Damon Galgut obtenga el Nobel de Literatura. La promesa es una novela trágica, pero a la vez proyecta una esperanza. De algún modo, los personajes de esta novela tienen la oportunidad de cambiar, de no dejarse guiar por la mezquindad y tener la oportunidad de ser mejores personas. Esta oportunidad es aprovechada por Amor, pero esa disposición tampoco le resulta fácil. Amor es una buena persona y esta novela es igualmente el reflejo de que serlo es un esfuerzo diario. Gran literatura.

Dato:

Con La promesa, Damon Galgut obtuvo el prestigioso Premio Booker del año 2021. En librerías y en plataformas.

