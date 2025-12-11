La agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

Una exposición a la que se debe ir de todas maneras: Huellas Cósmicas de Roberto Huarcaya en el Espacio Juan Pablo Heeren del ICPNA del centro de Lima (jr. Cusco 446).

Recordemos que el reconocido artista visual representó al Perú en la edición de 2024 de la Bienal de Arte de Venecia con esta instalación que ahora está a disposición del público peruano.

Huellas Cósmicas es una invitación a la quietud y a la reflexión. La instalación está compuesta por “un fotograma monumental de una palmera amazónica hecho por Roberto Huarcaya, una escultura en forma de canoa con rasgos animales hecha por Antonio Pareja y una composición para piano que evoca el sonido del universo compuesta por Mariano Zuzunaga”.

La obra de Huarcaya viene generando discusión por la naturaleza de su registro (¿es acaso fotografía propiamente dicha?, es una de las inquietudes más frecuentes), pero lo que no está en discusión es la sensorialidad que suscita su trabajo, en la conexión que establece con el espectador con una realidad que no es paralela, sino para muchos aún desconocida pese a su cercanía (no pocos elementos amazónicos). La muestra va hasta este domingo 14. Vale la pena sortear el tráfico del centro. Huarcaya es uno de nuestros artistas más sólidos.

Seguimos en el centro histórico de Lima, en donde acabamos de ver la muestra Imaginarios del Perú en la galería Pancho Fierro (pasaje Santa Rosa 116). Esta muestra viene a cuenta del Banco de la Nación y la Municipalidad de Lima.

El público podrá ver más de 50 obras correspondientes a las épocas virreinal, republicana y contemporánea. Un par de buenos ganchos para recorrerla serían los siguientes trabajos: el ratrato de Túpac Amaru de Ángel Chávez, la litografía “La muerte de Danton” de Víctor Humareda y “Mujer sentada sobre tortuga” de Tilsa Tsuchiya. Sugerimos asimismo la sección dedicada a la prensa del siglo XIX, en donde tenemos piezas críticas, y con mucho humor, a las autoridades peruanas de la época. Imposible no preguntarse por nuestras autoridades actuales, tan marcadas por la intolerancia ante el arte crítico actual. Imaginarios del Perú va hasta el 4 de enero de 2026.

Entre este viernes 12 y el sábado 13, se estará llevando a cabo la feria La Simiente Roja en la Casa Museo José Carlos Mariátegui (jr. Washington 1946, Cercado de Lima). Esta feria cuenta con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el espacio que la alberga no pudo ser mejor. Puro pensamiento crítico. Ver la programación en la cuenta de Instagram del FCE Perú.

Siguiendo con las ferias de libros, recomendamos la tercera edición de FIN: Jornada Editorial en Unión Central (Héroes de Tarapacá 177, a dos cuadras de la plaza Bolognesi) los días 13 y 14. Unión Central es el nuevo nombre de lo que antes se llamó Koca Kinto. Este evento tiene un eje: la poesía. Recitales, presentaciones de libros y un homenaje al artista Víctor Escalante. Ver la programación en el IG de FIN. Hasta el próximo viernes.

…

Lectura

En estos últimos días hemos tenido la oportunidad de leer Cyberwitch (La Purita Carne) de Fiorella Terrazas, a quien no solo le sobra talento, sino igualmente actitud. Busquen este título.