Cuando los escolares escriben de los años de la violencia

Lo ocurrido en Perú durante los años de la violencia ha dejado una herida que, en vez de cicatrizarse, genera más inquietud y también dolor. No hubo peruano en costa, sierra y selva que no haya sido afectado por esa catástrofe. Este periodo de sangre se ha filtrado en todas las manifestaciones, y las artes y la literatura no han sido nada ajenas a ello. Este es un tópico que desde esas parcelas creativas ha suscitado encendidas discusiones. Desde hace más de 20 años, por ejemplo, somos testigos de exposiciones, películas y libros (de ficción y no ficción) que intentan explicar qué (nos) pasó. Es un periodo violento y, por ello, incómodo de abordar. Pero es necesario hacerlo.

Sin embargo, a la par de esa narrativa, estamos siendo testigos de otras narrativas que pretenden negar aquel pasado o, en todo caso, adecuarlo a determinadas posturas ideológicas. Son narrativas que están muy lejos de la verdad de los hechos y más cerca de la mentira.

Pues bien. Una forma de enfrentar las mentiras es mediante el arte y la creación. En este sentido, destaquemos la aparición del libro de relatos Heridas y Cicatrices. Volumen 2 (Maquinaciones Narrativa). La publicación reúne textos de 39 adolescentes de los colegios La casa de cartón (Chorrillos) y José Antonio Encinas (Magdalena del Mar). Ellos ficcionalizaron esta etapa a partir de hechos registrados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

“Ahora comprendemos muchas cosas que ocurrieron en el país y de las cuales ya no se habla. Mucho de lo que pasa actualmente tiene su origen en sus años. Hay personas que hoy niegan que esto ocurrió e incluso cuentan versiones falsas. Y hay otras que culpan a las víctimas y no a los violadores de derechos humanos. Por eso es importante buscar y contar la verdad, y mi relato tiene propósito”, señala Joaquín Velásquez Zamudio (Casa de Cartón).

La publicación fue presentada el pasado jueves 4 en el LUM. Los comentarios estuvieron a cargo de los escritores Carla Sagástegui y Martín Roldán.