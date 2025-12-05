HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Cuando los escolares escriben de los años de la violencia

Publicación de Maquinaciones Narrativa reúne relatos de 39 adolescentes de los colegios La casa de cartón y José Antonio Encinas.

Alumnos de La Casa de Cartón y José Antonio Encinas. Foto: Difusión.
Alumnos de La Casa de Cartón y José Antonio Encinas. Foto: Difusión.

Lo ocurrido en Perú durante los años de la violencia ha dejado una herida que, en vez de cicatrizarse, genera más inquietud y también dolor. No hubo peruano en costa, sierra y selva que no haya sido afectado por esa catástrofe. Este periodo de sangre se ha filtrado en todas las manifestaciones, y las artes y la literatura no han sido nada ajenas a ello. Este es un tópico que desde esas parcelas creativas ha suscitado encendidas discusiones. Desde hace más de 20 años, por ejemplo, somos testigos de exposiciones, películas y libros (de ficción y no ficción) que intentan explicar qué (nos) pasó. Es un periodo violento y, por ello, incómodo de abordar. Pero es necesario hacerlo.

Sin embargo, a la par de esa narrativa, estamos siendo testigos de otras narrativas que pretenden negar aquel pasado o, en todo caso, adecuarlo a determinadas posturas ideológicas. Son narrativas que están muy lejos de la verdad de los hechos y más cerca de la mentira.

Pues bien. Una forma de enfrentar las mentiras es mediante el arte y la creación. En este sentido, destaquemos la aparición del libro de relatos Heridas y Cicatrices. Volumen 2 (Maquinaciones Narrativa). La publicación reúne textos de 39 adolescentes de los colegios La casa de cartón (Chorrillos) y José Antonio Encinas (Magdalena del Mar). Ellos ficcionalizaron esta etapa a partir de hechos registrados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

“Ahora comprendemos muchas cosas que ocurrieron en el país y de las cuales ya no se habla. Mucho de lo que pasa actualmente tiene su origen en sus años. Hay personas que hoy niegan que esto ocurrió e incluso cuentan versiones falsas. Y hay otras que culpan a las víctimas y no a los violadores de derechos humanos. Por eso es importante buscar y contar la verdad, y mi relato tiene propósito”, señala Joaquín Velásquez Zamudio (Casa de Cartón).

La publicación fue presentada el pasado jueves 4 en el LUM. Los comentarios estuvieron a cargo de los escritores Carla Sagástegui y Martín Roldán.

