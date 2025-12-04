La agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

Resulta imposible consignar toda la información que recibimos de las notas de prensa. Y no es demagogia, porque en mucho tiempo no teníamos esa sana confluencia de la cantidad con la calidad.

En este sentido, destaquemos la próxima exposición de Cuco Morales en Cusco a partir del 12 de diciembre. En la galería de arte moderno Mantay estará presentando Huacas y bosques, exposición compuesta por 38 pinturas que destacan “por su sensibilidad contemplativa, su precisión formal y su capacidad para activar silencios y memorias desde la pintura”.

Cuco Morales. Foto: Difusión.

Mantary tiene dos sedes: en Cusco y en Urubamba. Huacas y bosques va hasta el 25 de febrero. Recordemos que en Mantay, Ramiro Llona expuso hasta octubre de este año, y con mucho éxito, La semilla.

Este sábado 6 de diciembre culmina la muestra individual Geometría sensible de Jenny Murray en Galería Martín Yépes (plaza San Martín). De acuerdo con la información recibida, “la exposición recorre más de veinte años de investigación y creación artística, en los que la artista fusiona lo cinético, lo lúdico y lo humano desde una perspectiva contemporánea y femenina”.

La Feria del Libro Ricardo Palma entra a su último fin de semana y no podemos dejar de recomendar la firma de libros de Alfredo Bryce Echenique este domingo 7 en la sala de firmas de la feria. Este 2025, nuestro querido escritor publicó Desde la hondonada 2. Cartas a Federico Camino. 1973-1997 y celebró los aniversarios de Un mundo para Julius (55) y No me esperen en abril (30). Vayan en mancha a ver a Alfredo.

"No me esperen en abril". Imagen: Difusión.

Saludamos al escritor Patricio Perales, quien acaba de publicar su primera novela, Extravío, en la que “explora temas como la identidad, la soledad, los excesos y la búsqueda de sentido”. Estaremos atentos a la publicación.

El próximo jueves 11, a las 7 p.m., el reconocido artista británico Martin Creed inaugura en proyectoamil (Barranco) Una hoja de papel arrugada en forma de bola y otras obras. Lo que vengo viendo en proyectoamil, no decepciona.

…

Un par:

Novela ganadora del BCRP. Alejandro Susti presenta Denle de comer al olvidoeste lunes 8 en la Feria Ricardo Palma. Auditorio Antonio Cisneros, a las 4 y 30 p.m.

Fotos de Varguitas. Morgana Vargas Llosa expone este jueves 12, al mediodía, la muestra fotográfica Varguitas, la verdad de las mentiras en el Centro Cultural Inca Garcilaso.