HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025     
Cultural

Escritora Alexiel Vidam asegura que la ciencia ficción acerca a los jóvenes a la lectura: “Buscan protagonistas vulnerables”

La escritora peruana Alexiel Vidam firmará autógrafos y conversará con sus seguidores del 1 al 9 de diciembre, en el Parque Kennedy de Miraflores.

La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma 2025 con su trilogía 'Nuevo Génesis', destacando su nueva obra 'Operación Elysium', revelada en la FIL Lima 2024. Foto: difusión.
La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma 2025 con su trilogía 'Nuevo Génesis', destacando su nueva obra 'Operación Elysium', revelada en la FIL Lima 2024. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma, edición 2025, para compartir su trilogía completa del universo ‘Nuevo Génesis’, incluyendo su obra más reciente: ‘Operación Elysium’, dada a conocer en la Feria Internacional del Libro de Lima, pero en agosto de 2024.

En esta oportunidad, Alexiel Vidam estará presente en la Feria Ricardo Palma, que se viene desarrollando desde el 21 de noviembre y durará hasta el 9 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores, donde firmará autógrafos y conversará con sus seguidores sobre sus libros y sobre la ciencia ficción, su género literario favorito.

PUEDES VER: Adriana Garavito: 'La escritura te aísla tanto que entras a hacerte preguntas que normalmente no te haces'

lr.pe

Alexiel Vidam y su pasión por la ciencia ficción

La ciencia ficción vive un notable crecimiento entre los jóvenes lectores. Según Alexiel Vidam, temas como mundos distópicos, biotecnología, dilemas sobre el uso de la inteligencia artificial, crisis sociales y luchas por la identidad se están convirtiéndose en el centro de la narrativa que, actualmente, más conecta con las nuevas generaciones. 

De acuerdo con Alexiel Vidam, la ciencia ficción está ganando terreno entre los jóvenes, principalmente a tres razones. “Aborda los temores y preguntas del mundo actual: Los jóvenes viven en un entorno marcado por la IA, la vigilancia digital, los avances biomédicos y la desinformación. La ciencia ficción convierte esos temas en historias, permitiendo procesarlos desde un espacio narrativo seguro pero desafiante”.

Asimismo, este género es favorito entre los jóvenes porque “presenta personajes humanamente complejos: El lector joven busca protagonistas vulnerables, que enfrentan dilemas éticos y luchas internas. Este tipo de obras combinan acción, emoción y conflictos psicológicos que resuenan con las vivencias actuales”, añade.

El tercer motivo, resalta Alexiel, es que “la nueva ola de ciencia ficción latinoamericana tiene identidad propia: A diferencia de la sci-fi tradicional, la propuesta latinoamericana incorpora realidades sociales, desigualdades, estéticas urbanas y tensiones políticas reconocibles. Este cruce entre futurismo y localismo hace que el género resulte cercano y auténtico”.

Alexiel Vidam compartirá con sus fans en la Feria Ricardo Palma

Este año, Alexiel no realizará una presentación oficial, sino que estará disponible para firmar autógrafos de sus tres libros: ‘Crónica del Nuevo Génesis’, ‘Proyecto Legión: El Origen’ y ‘Operación Elysium’, la más reciente entrega de la saga Guerras del Nuevo Génesis, presentada en agosto en la FIL Lima. Para los interesados en esta saga y conocer a la autora, estará presente en el stand de Torre de Papel del 1 al 9 de diciembre durante las tardes.

En sus intervenciones públicas, Alexiel ha señalado que la conexión con jóvenes lectores ocurre porque la ciencia ficción no solo imagina el futuro, sino que cuestiona el presente. “Los jóvenes quieren historias que los reten a pensar y sentir, que hablen de identidad, poder y humanidad desde escenarios extremos”, concluye.

Notas relacionadas
Luz María Bedoya: “Me siento muy productiva creativamente”

Luz María Bedoya: “Me siento muy productiva creativamente”

LEER MÁS
Adriana Garavito: “La escritura te aísla tanto que entras a hacerte preguntas que normalmente no te haces”

Adriana Garavito: “La escritura te aísla tanto que entras a hacerte preguntas que normalmente no te haces”

LEER MÁS
Agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

Agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

LEER MÁS
Abelardo Sánchez León: “Los poetas del 60 eran maduros en la experiencia poética, pero no en la política”

Abelardo Sánchez León: “Los poetas del 60 eran maduros en la experiencia poética, pero no en la política”

LEER MÁS
“El caballito de carrizo" llegó con los mejores cuentos de Santiago Bobadilla Ocaña

“El caballito de carrizo" llegó con los mejores cuentos de Santiago Bobadilla Ocaña

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso aprueba Presupuesto 2026 e incluye financiamiento para becas, pero solo asigna S/50 millones de S/793 millones requeridos

Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Cultural

Luz María Bedoya: “Me siento muy productiva creativamente”

Ese doméstico resplandor, por Czar Gutiérrez

Belinda Palacios: “La clave para escribir literatura infantil es escribirle a tu niño interior”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025