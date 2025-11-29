La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma 2025 con su trilogía 'Nuevo Génesis', destacando su nueva obra 'Operación Elysium', revelada en la FIL Lima 2024. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma 2025 con su trilogía 'Nuevo Génesis', destacando su nueva obra 'Operación Elysium', revelada en la FIL Lima 2024. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La escritora peruana Alexiel Vidam regresa a la Feria Ricardo Palma, edición 2025, para compartir su trilogía completa del universo ‘Nuevo Génesis’, incluyendo su obra más reciente: ‘Operación Elysium’, dada a conocer en la Feria Internacional del Libro de Lima, pero en agosto de 2024.

En esta oportunidad, Alexiel Vidam estará presente en la Feria Ricardo Palma, que se viene desarrollando desde el 21 de noviembre y durará hasta el 9 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores, donde firmará autógrafos y conversará con sus seguidores sobre sus libros y sobre la ciencia ficción, su género literario favorito.

Alexiel Vidam y su pasión por la ciencia ficción



La ciencia ficción vive un notable crecimiento entre los jóvenes lectores. Según Alexiel Vidam, temas como mundos distópicos, biotecnología, dilemas sobre el uso de la inteligencia artificial, crisis sociales y luchas por la identidad se están convirtiéndose en el centro de la narrativa que, actualmente, más conecta con las nuevas generaciones.



De acuerdo con Alexiel Vidam, la ciencia ficción está ganando terreno entre los jóvenes, principalmente a tres razones. “Aborda los temores y preguntas del mundo actual: Los jóvenes viven en un entorno marcado por la IA, la vigilancia digital, los avances biomédicos y la desinformación. La ciencia ficción convierte esos temas en historias, permitiendo procesarlos desde un espacio narrativo seguro pero desafiante”.



Asimismo, este género es favorito entre los jóvenes porque “presenta personajes humanamente complejos: El lector joven busca protagonistas vulnerables, que enfrentan dilemas éticos y luchas internas. Este tipo de obras combinan acción, emoción y conflictos psicológicos que resuenan con las vivencias actuales”, añade.



El tercer motivo, resalta Alexiel, es que “la nueva ola de ciencia ficción latinoamericana tiene identidad propia: A diferencia de la sci-fi tradicional, la propuesta latinoamericana incorpora realidades sociales, desigualdades, estéticas urbanas y tensiones políticas reconocibles. Este cruce entre futurismo y localismo hace que el género resulte cercano y auténtico”.



Alexiel Vidam compartirá con sus fans en la Feria Ricardo Palma



Este año, Alexiel no realizará una presentación oficial, sino que estará disponible para firmar autógrafos de sus tres libros: ‘Crónica del Nuevo Génesis’, ‘Proyecto Legión: El Origen’ y ‘Operación Elysium’, la más reciente entrega de la saga Guerras del Nuevo Génesis, presentada en agosto en la FIL Lima. Para los interesados en esta saga y conocer a la autora, estará presente en el stand de Torre de Papel del 1 al 9 de diciembre durante las tardes.



En sus intervenciones públicas, Alexiel ha señalado que la conexión con jóvenes lectores ocurre porque la ciencia ficción no solo imagina el futuro, sino que cuestiona el presente. “Los jóvenes quieren historias que los reten a pensar y sentir, que hablen de identidad, poder y humanidad desde escenarios extremos”, concluye.

