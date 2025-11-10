HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

El Hay Festival de Mario Vargas Llosa

Peruano irrepetible. El homenaje a Mario Vargas Llosa fue el foco principal, incluyendo la muestra fotográfica "Varguitas, la verdad de las mentiras", y la publicación del libro "La palabra es fuego", que recopila sus entrevistas en el festival.

"Varguitas: la verdad de las mentiras" de Morgana Vargas Llosa. Imagen: BBVA.
"Varguitas: la verdad de las mentiras" de Morgana Vargas Llosa. Imagen: BBVA.

Del jueves 6 al domingo 9 de noviembre se desarrolló la decimoprimera edición del Hay Festival Arequipa, la cual contó con “33, 334 asistentes entre presencial y digital”. 149 participantes de 14 países. Quien escribe fue invitado por la organización del Hay Festival y participó en la actividad “Celebrando a Mario Vargas Llosa”, que se llevó a cabo en el ICPNA el sábado 8 a las 4 de la tarde.

Obviamente, no fue la única actividad consagrada a la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Pero antes de abordar lo relacionado con Vargas Llosa, hay que consignar que el Hay Festival Arequipa se ha consolidado como un punto de encuentro cultural, no necesariamente literario, el cual ya tiene un público, tanto local como de distintas partes del país y del extranjero.

Hay una necesidad de diálogo y debate sobre temas de actualidad, como la crisis ambiental y los cambios tecnológicos que están reconfigurando al mundo, por ejemplo. En este sentido, sí hay que reconocer que el Hay Festival Arequipa se ha legitimado más allá de los reveses, inevitables, como fue el caso del escritor rumano Mircea Cărtărescu, que no pudo estar por temas de salud en esta edición. No se sintió su ausencia. Esta consolidación no se logra de la noche a la mañana, sino con persistencia y mucha autocrítica (queda por delante apostar más por la pluralidad).

Hay Festival 2025. Imagen: Difusión.

Hay Festival 2025. Imagen: Difusión.

Algunas actividades que pude ver: el encuentro entre Jeremías Gamboa y el colombiano Juan Gabriel Vásquez exhibió una nutrida concurrencia en el Teatro Municipal de Arequipa. Ambos autores conversaron sobre la novela del primero: El principio del mundo. Pedro Francke, Luis Carranza y Roxana Barrantes, con la dirección de Fernando Carvallo, la rompieron en “¿Es posible que el libre mercado promueva la equidad social?”, también en el Teatro Municipal. Todas las actividades, al menos las que pude ver, contaron con su público y este dato no es menor si nos referimos a más de 60 en cuatro días.

Mario Vargas Llosa es fuego

Sabíamos que Mario Vargas Llosa (1936-2025) iba a ser el gran homenajeado del Hay Festival Arequipa 2025. De las actividades consagradas a su figura y obra, tuvimos la inauguración de la muestra fotográfica Varguitas, la verdad de las mentiras de Morgana Vargas Llosa. Esta muestra, que va hasta el 28 de febrero de 2026 en la sede del BBVA, tuvo como comisarios a Alejandro Castellote y Carlos Caamaño. Esperemos que sea itinerante y pueda ser apreciada en distintas partes del Perú. Si una impresión me queda de lo visto de Varguitas, la verdad de las mentiras, es la de un peruano irrepetible que lo fue gracias a su dimensión de trabajo. Vargas Llosa era un apasionado de su chamba. Otros verán a un Vargas Llosa más familiar y más político, y esa es la fuerza de la exposición, que no se queda en una sola lectura.

"La palabra es fuego". Imagen: Difusión.

"La palabra es fuego". Imagen: Difusión.

En el contexto del Hay Festival Arequipa, tuvimos la publicación de La palabra es fuego. Mario Vargas Llosa en el Hay Festival (Fondo de Cultura Económica). Este libro reúne la mayoría de entrevistas de Vargas Llosa en el Hay Festival. La edición es bellísima y le hace justicia porque no es un libro loa, sino uno que exhibe sus múltiples intereses (pensemos en el diálogo que sostuvo con Julian Barnes, en 2013, en el Hay Festival de Cartagena de Indias) y, en especial, su profundo amor por el Perú. O para ser más preciso: su amor crítico por el Perú.

Sobre la muestra fotográfica Varguitas: la verdad de las mentiras y el libro La palabra es fuego, se hizo la mesa “Celebrando a Mario Vargas Llosa”, en la que participé con los comisarios Caamaño, Catellote y Dante Trujillo, editor de la publicación y director del FCE-Perú.

Fue una reunión en la que hubo mucho respeto por su memoria y también emoción. A no pocos nos cuesta aceptar que Vargas Llosa haya partido el pasado 13 de abril. Se habló de la estructura de la muestra, que partía de Conversación en La Catedral; igualmente de cómo se hizo el libro y los retos editoriales que implicó su armado; de sus libros que más nos gustaban, como La ciudad y los perros, CEC y El pez en el agua. Y claro, también comentamos sobre cómo se le lee hoy a razón de sus ideas políticas (este tema se zanjó al toque: la gran lectoría no se deja guiar por quienes (escritores que jamás alcanzarán lo que Vargas Llosa logró) pretenden reducir su obra a aspectos extraliterarios).

Este Hay Festival Arequipa estuvo marcado por Vargas Llosa. Si existe este evento cultural de radiación internacional, es gracias a las gestiones que hizo. Vargas Llosa no solo escribía sobre el Perú, sino también hacía cosas por él. Cuando pensemos en el Hay Festival Arequipa, tengamos presente a quien lo propició. Este gran evento cultural es su legado para su país, Perú.

