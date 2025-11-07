HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Vigil presenta exposición “Contemplaciones secretas”

"Contemplaciones secretas". Imagen: Difusión.
El destacado artista peruano Jorge Vigil presenta este martes 11 de noviembre su nueva exposición individual, Contemplaciones secretas, en el Museo Amano (Retiro 160, Miraflores).

Sobre la obra de Vigil, la recordara crítica de arte Elida Román, dijo lo siguiente en 1995:

“Vigil pone su habilidad de dibujante al servicio de una creatividad donde la fantasía es un pretexto para mostrar realidades que van del ridículo a la crueldad, de lo amable hasta lo desaforado, de lo nostálgico y tierno a la tristeza y el pasmo”.

Para tener un acercamiento adicional a los resortes de la obra de Vigil, es el propio artista quien indica:

“Mi obra nace de la obse sión por esas imágenes que se quedan atrapadas en la memoria y regresan disfrazadas de belleza, de misterio, de preguntas. He aprendido que el arte no es lineal ni cronológico; es un archivo vivo de recuerdos, intuiciones y gestos. Esta exposición no busca explicar, sino invitar a perderse en un mapa sin instrucciones. Lo cotidiano se convierte en extraordinario cuando lo miramos de otro modo. No cualquiera puede tener un Vigil. Pero quien lo tiene, guarda un secreto”.

Todas las piezas de la exposición, pertenecen a colecciones privadas. Es decir, son obras que no se han visto antes. Toda una oportunidad para apreciar más el trabajo de Jorge Vigil. Agenden.

