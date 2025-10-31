Mauricio Muñoz gana el noveno concurso de Bibliotecuento de la Caslit

¿Cuál es la esencia del microrrelato? Este es un género que se ha vuelto muy difundido en el presente siglo, en donde ha encontrado no pocas redes de difusión gracias a la virtualidad. En apariencia, este es un registro fácil, pero como bien decía el maestro Manuel Puig, no todos son capaces de lograr la completa sencillez. Y lo decía en función a la concentración del lenguaje que se justifica en revelación y epifanía de la palabra.

El microrrelato siempre ha existido. A saber, los versículos bíblicos. Lo que pasa es que su puesta en valor es reciente en comparación a otros registros. Y no se trata de un registro que solo es cultivado por jóvenes, su ejercicio atraviesa a escritores de todas las edades. Por eso es que hoy existen no pocos congresos y concursos que incentivan su práctica.

Una de las instituciones culturales más importantes del Perú, como La Casa de la Literatura Peruana, acaba de dar la lista de ganadores y finalistas de la novena edición del concurso Bibliotecuento. Veamos lo que dice el texto:

“De un total de 674 microrrelatos, el autor Mauricio Sebastián Muñoz Morales resultó ganador de la novena edición de Bibliotecuento. Muñoz Morales se presentó al concurso organizado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana con el seudónimo Lucas Tandem y su microrrelato «Edición post mortem» fue el elegido por el Comité Evaluador”.

Mauricio Muñoz es periodista de política de La República. Pero ante todo es lector y escritor.

A continuación, reproducimos su texto ganador:

“Varios siglos atrás, Domingo de Ordoñez se propuso la tarea radical de narrar todo lo existente en tan solo una oración. Al morir, dejó ese trabajo literario como única herencia. Durante más de cinco generaciones, la pieza se había mantenido intacta dentro del seno familiar. Fue Sebastián Sánchez, último heredero, el único que se atrevió a hacer un apunte post mortem. Así se lee el resultado:

“Yace aquí todo lo jamás escrito.” (1).

(1) Ignórese y escríbase todo lo demás”.

Esa es la magia del microrrelato, primo hermano de la poesía. Ese es el poder de la poesía, que tiene el poder de transgredir y justificar el mundo (el real y el metafórico) en un puñado de palabras.

Ya lo dijo Alonso Cueto en una entrevista para La República: “Todos los narradores deberían leer poesía”.

Enhorabuena, Mauricio.

...

Finalistas de Bibliotecuento. «Memoria del fuego», por Dean Christian Valdivia Vera; «Coautoría», por Luis Eduardo Pérez Albela Pighi; «El dilema de Epicuro», por Hector Augusto Montoya Villafuerte; «Fama», por Oscar William Francisco Wong Loo; y «Orbis», por Ricardo Alejandro Hidalgo Campos.