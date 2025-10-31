HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

Mauricio Muñoz gana el noveno concurso de Bibliotecuento de la Caslit

"De un total de 674 microrrelatos, el autor Mauricio Sebastián Muñoz Morales resultó ganador de la novena edición de Bibliotecuento", reza el comunicado.

Mauricio Muñoz. Foto: Camila Alomía.
Mauricio Muñoz. Foto: Camila Alomía.

¿Cuál es la esencia del microrrelato? Este es un género que se ha vuelto muy difundido en el presente siglo, en donde ha encontrado no pocas redes de difusión gracias a la virtualidad. En apariencia, este es un registro fácil, pero como bien decía el maestro Manuel Puig, no todos son capaces de lograr la completa sencillez. Y lo decía en función a la concentración del lenguaje que se justifica en revelación y epifanía de la palabra.

El microrrelato siempre ha existido. A saber, los versículos bíblicos. Lo que pasa es que su puesta en valor es reciente en comparación a otros registros. Y no se trata de un registro que solo es cultivado por jóvenes, su ejercicio atraviesa a escritores de todas las edades. Por eso es que hoy existen no pocos congresos y concursos que incentivan su práctica.

Una de las instituciones culturales más importantes del Perú, como La Casa de la Literatura Peruana, acaba de dar la lista de ganadores y finalistas de la novena edición del concurso Bibliotecuento. Veamos lo que dice el texto:

“De un total de 674 microrrelatos, el autor Mauricio Sebastián Muñoz Morales resultó ganador de la novena edición de Bibliotecuento. Muñoz Morales se presentó al concurso organizado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana con el seudónimo Lucas Tandem y su microrrelato «Edición post mortem» fue el elegido por el Comité Evaluador”.

Mauricio Muñoz es periodista de política de La República. Pero ante todo es lector y escritor.

A continuación, reproducimos su texto ganador:

“Varios siglos atrás, Domingo de Ordoñez se propuso la tarea radical de narrar todo lo existente en tan solo una oración. Al morir, dejó ese trabajo literario como única herencia. Durante más de cinco generaciones, la pieza se había mantenido intacta dentro del seno familiar. Fue Sebastián Sánchez, último heredero, el único que se atrevió a hacer un apunte post mortem. Así se lee el resultado:

“Yace aquí todo lo jamás escrito.” (1).

(1) Ignórese y escríbase todo lo demás”.

Esa es la magia del microrrelato, primo hermano de la poesía. Ese es el poder de la poesía, que tiene el poder de transgredir y justificar el mundo (el real y el metafórico) en un puñado de palabras.

Ya lo dijo Alonso Cueto en una entrevista para La República: “Todos los narradores deberían leer poesía”.

Enhorabuena, Mauricio.

...

Finalistas de Bibliotecuento. «Memoria del fuego», por Dean Christian Valdivia Vera; «Coautoría», por Luis Eduardo Pérez Albela Pighi; «El dilema de Epicuro», por Hector Augusto Montoya Villafuerte; «Fama», por Oscar William Francisco Wong Loo; y «Orbis», por Ricardo Alejandro Hidalgo Campos.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

LEER MÁS
Alicia Maguiña: la artista que inspiró sus letras en la música criolla y los cantos del ande

Alicia Maguiña: la artista que inspiró sus letras en la música criolla y los cantos del ande

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Cultural

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Giovanna Pollarolo: “Desde el comienzo elegí escribir con tranquilidad”

Muestra "Vanguardias del sur. Idea, arte y polémica desde los Andes" en la Caslit

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025