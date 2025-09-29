“Superficies habitadas”: Galería Gato reúne a tres artistas de distintas nacionalidades en una exposición que interroga lo cotidiano

Del 2 de octubre al 28 de noviembre de este año, Galería Gato presenta Superficies habitadas, una exposición colectiva que reúne a las artistas: Isabel Cordovil (Portugal), Cristina Garrido (España) y Gabriele Beveridge (Reino Unido). A través de prácticas que dialogan y se tensionan entre sí, las tres creadoras cuestionan cómo vemos, qué nos enseñan a ver y de qué manera los objetos cotidianos pueden transformarse en escenarios de memoria, deseo y crítica cultural.

La propuesta no es una suma de miradas individuales, sino un encuentro donde convergen sensibilidades y lenguajes distintos. Desde la intimidad hasta el consumo global, las artistas destacan las grietas que habitan en lo normalizado e invitan a repensar lo que damos por sentado.

Isabel Cordovil convierte la memoria personal y colectiva en materia poética, con piezas que evocan afectos, deseos y recuerdos que sitúan lo íntimo en un ámbito universal, donde el cuerpo y el tiempo se suspenden. Cristina Garrido examina con ironía los lenguajes institucionales del propio sistema del arte y los transforma en un campo de batalla que revela las fisuras en la construcción del valor cultural. Por su parte, Gabriele Beveridge enfrenta la industria de la belleza y el consumo a través de instalaciones que oscilan entre el brillo seductor y lo espectral, exponiendo cómo el cuerpo femenino ha sido tratado como mercancía.

““Superficies habitadas" es más que una muestra: es una invitación a entrar en un espacio donde lo visible se fractura y se rehace, donde los gestos más pequeños —coleccionar, desviar, reapropiar— se convierten en actos capaces de transformar lo real. Salir de la exposición no es salir indemne: es llevarse consigo la sospecha de que todo lo que miramos puede mirarnos de vuelta”, afirman desde la galería.

Ubicada en la histórica Plaza Bolognesi, Galería Gato reafirma así su misión de conectar Lima con la escena global del arte contemporáneo. Con esta exposición, el espacio continúa consolidándose como una plataforma que desafía esquemas, fomenta el intercambio cultural y amplía el diálogo entre lo local y lo internacional.

Más información sobre Galería Gato:



Dirección: Jirón Breña 281, Plaza Bolognesi, Breña, Lima, Perú.

Horario de atención: jueves y viernes de 10 a 16 hrs.

(NdP).