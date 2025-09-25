“Ghosts”: Matthew Collett enfrenta la memoria y el trauma en su primera exposición individual

El próximo sábado 4 de octubre a las 7:00 p. m., la Galería Martín Yépez abrirá sus puertas a Ghosts, la primera exposición individual del pintor angloperuano Matthew Collett, bajo la curaduría del artista David Mansell-Moullin. La muestra reúne cerca de quince óleos sobre lienzo y madera en formatos diversos, en los que Collett explora las fronteras entre la pintura figurativa y el expresionismo abstracto para indagar en la fragilidad de la memoria, el peso de la historia y la persistencia del trauma. La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre, de martes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con entrada libre.

El artista y su vínculo con el Perú

Nacido en 1979 en Inglaterra, Matthew Collett desarrolló desde la infancia un interés paralelo por el arte y la historia. Sus primeras exploraciones pictóricas lo llevaron a experimentar con imágenes borrosas elaboradas con pasteles secos y composiciones cercanas a la abstracción. Desde niño se sintió atraído por los libros antiguos, en particular por un atlas cuyas páginas dedicadas al Perú marcaron un lazo simbólico con el país andino, vínculo que más tarde se afianzaría al conocer a su esposa cajamarquina y establecerse en Lima en 2012.

Durante su formación en Bellas Artes en Liverpool, Collett consolidó su inclinación hacia la pintura, al tiempo que exploraba otros medios como la videoinstalación, el cine y el grabado. Tras graduarse, trabajó en publicidad y en la dirección de arte para películas y documentales, ampliando así su experiencia en el lenguaje audiovisual. Aunque su práctica artística ha sido siempre multidisciplinaria, la pintura ocupa hoy un lugar central en su investigación, centrada en comprender cómo las imágenes nos afectan emocionalmente y cómo resuenan con la memoria y la historia.

Una pintura entre la historia y lo espectral

Ghosts es una exposición profundamente conceptual. Sus lienzos presentan pinceladas gestuales, texturas densas, colores intensos alejados del naturalismo y composiciones que renuncian a la perspectiva tradicional.

Estas elecciones formales vinculan a Collett con la fuerza subjetiva y visceral del expresionismo abstracto, al mismo tiempo que lo sitúan en sintonía con la Escuela de Londres, conocida por su mirada crítica y descarnada sobre el cuerpo y la condición humana. Esta doble filiación permite comprender mejor el sentido de su propuesta, que mantiene como eje constante la exploración del impacto psicológico de la imagen en la sociedad contemporánea.

Las pinturas evocan un clima de inquietud, caos interior y duelo colectivo sin recurrir a la representación literal. El espectro —esa presencia ausente— se convierte en metáfora de las memorias heredadas, los ecos de la guerra, la tecnología como deformadora de la experiencia y las huellas de los vínculos históricos entre Inglaterra y el Perú.

Literatura como detonante

El regreso de Collett a la pintura, así como su proceso de nacionalización, estuvo marcado por una revelación literaria. En esos años leyó a María Rostworowski, a Ricardo Palma y, de manera decisiva, a Henrik Ibsen con su obra Espectros (Ghosts). En el desenlace de la pieza teatral y en las palabras de Elena encontró una resonancia profunda con sus propias inquietudes sobre la herencia, la memoria y los fantasmas —familiares y colectivos— que atraviesan a toda sociedad. El título de la muestra nace de esa conexión: un homenaje a la literatura que se transforma en pintura y en un espacio de reflexión sobre aquello que nunca desaparece del todo.

Una obra atravesada por la historia y la tecnología

En sus procesos creativos, Collett alterna entre la pintura, lo digital, el video y el cine. Reinterpreta fotografías antiguas, elaborando múltiples versiones de una misma imagen mediante recortes, compresiones, recolorizaciones e ilustraciones derivadas; manipula estas fuentes con distintas herramientas y traslada al lienzo las huellas del ruido digital, la textura del grano fílmico y los errores visuales del celuloide o la inteligencia artificial, hasta hacerlos desvanecer en la materia pictórica.

Esta oscilación entre lo analógico y lo digital alimenta el núcleo de su propuesta: la imposibilidad de separar la memoria personal de la colectiva, el pasado del presente, lo tangible de lo espectral.

Con Ghosts, Matthew Collett se presenta al público limeño como un artista que interpela la historia desde la pintura, situando su obra en un territorio donde los espectros —de la guerra, de la tecnología y de la memoria— insisten en hablar.



Datos de la muestra



Título: Ghosts de Matthew Collett

Lugar: Galería de Arte Martín Yépez

Inauguración: sábado 04 de octubre, 7:00 p.m.

Temporada: del 07 de octubre al 01 de noviembre de 2025

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 938, Plaza San Martín, Centro Histórico de Lima

Horario de atención: martes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada Libre

(NdP).

