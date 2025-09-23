HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     
Cultural

Obra de José Tola se presenta por primera vez en Colombia

El prestigioso ArtBo representa un hito en la proyección internacional de su legado.

José Tola. Foto: Fundación Tola.
José Tola. Foto: Fundación Tola.

En el marco de la temporada de ArtBo, llega a Colombia la primera muestra internacional de la Fundación José Tola, coproducida con Marissi Campos Galería. Bajo el título Lenguaje sin fronteras: El orden del caos, la exposición rinde homenaje al gran maestro peruano José Tola de Habich (1943–2019) y marca un hito en la proyección internacional de su legado.

Esta importante muestra del artista peruano se presentará en el museo “El Chicó”, del 24 de setiembre al 23 de octubre del 2025, de martes a domingos y festivos, de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

La curaduría está a cargo de Marissi Campos, reconocida gestora cultural, directora de Marissi Campos Galería y actual directora de la Fundación José Tola. Su propuesta pone en diálogo la fuerza expresiva de Tola con un contexto internacional en expansión, situando al artista en el centro del debate sobre el arte latinoamericano contemporáneo.

“Tola no ilustra: compone escenas donde la materia y el gesto pactan un orden posible dentro de la tormenta. Su obra exige permanecer: no busca narrar, sino activar un diálogo silencioso con el espectador.”

Estas obras, cuya fuerza y coherencia radical evocan el juicio del crítico Fernando Ampuero, quien lo llamó “un ser de una sola pieza”, ponen en evidencia la capacidad de Tola para construir una gramática visual en la que lo instintivo y lo arquitectónico convergen.

Este proyecto cuenta con el apoyo institucional de la Embajada del Perú en Colombia y el auspicio de Cervecerías Cusco, a través de su línea de agua mineral premium Agua Andea, instituciones que se suman al esfuerzo por proyectar y fortalecer la presencia del arte peruano en el escenario internacional.

Acerca del artista

José Tola (Lima, 1943–2019) fue uno de los artistas peruanos más influyentes de su generación. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, desarrolló una obra expresionista y simbólica que participó en bienales como La Habana y Sao Paulo, alcanzando reconocimiento internacional.

Acerca de la galería

Marissi Campos Galería es un espacio itinerante dedicado a difundir el arte contemporáneo latinoamericano en escenarios no tradicionales, con el propósito de democratizar su acceso y fomentar el coleccionismo en la región.

(NdP).

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

LEER MÁS
Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

LEER MÁS
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
"La luna del cóndor. Retrospectiva 1974-2024" de Javier Silva Meinel en el MAC

"La luna del cóndor. Retrospectiva 1974-2024" de Javier Silva Meinel en el MAC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Cultural

Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota