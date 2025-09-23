Obra de José Tola se presenta por primera vez en Colombia

En el marco de la temporada de ArtBo, llega a Colombia la primera muestra internacional de la Fundación José Tola, coproducida con Marissi Campos Galería. Bajo el título Lenguaje sin fronteras: El orden del caos, la exposición rinde homenaje al gran maestro peruano José Tola de Habich (1943–2019) y marca un hito en la proyección internacional de su legado.

Esta importante muestra del artista peruano se presentará en el museo “El Chicó”, del 24 de setiembre al 23 de octubre del 2025, de martes a domingos y festivos, de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

La curaduría está a cargo de Marissi Campos, reconocida gestora cultural, directora de Marissi Campos Galería y actual directora de la Fundación José Tola. Su propuesta pone en diálogo la fuerza expresiva de Tola con un contexto internacional en expansión, situando al artista en el centro del debate sobre el arte latinoamericano contemporáneo.

“Tola no ilustra: compone escenas donde la materia y el gesto pactan un orden posible dentro de la tormenta. Su obra exige permanecer: no busca narrar, sino activar un diálogo silencioso con el espectador.”

Estas obras, cuya fuerza y coherencia radical evocan el juicio del crítico Fernando Ampuero, quien lo llamó “un ser de una sola pieza”, ponen en evidencia la capacidad de Tola para construir una gramática visual en la que lo instintivo y lo arquitectónico convergen.

Este proyecto cuenta con el apoyo institucional de la Embajada del Perú en Colombia y el auspicio de Cervecerías Cusco, a través de su línea de agua mineral premium Agua Andea, instituciones que se suman al esfuerzo por proyectar y fortalecer la presencia del arte peruano en el escenario internacional.

Acerca del artista

José Tola (Lima, 1943–2019) fue uno de los artistas peruanos más influyentes de su generación. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, desarrolló una obra expresionista y simbólica que participó en bienales como La Habana y Sao Paulo, alcanzando reconocimiento internacional.

Acerca de la galería

Marissi Campos Galería es un espacio itinerante dedicado a difundir el arte contemporáneo latinoamericano en escenarios no tradicionales, con el propósito de democratizar su acceso y fomentar el coleccionismo en la región.

(NdP).