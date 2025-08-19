Obra de teatro musical ‘Princesas en terapia’ se estrenará en el Centro Cultural Ricardo Palma

La obra 'Princesas en terapia' se presentará del 16 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma, explorando la lucha interna de cuatro mujeres. Fotos: difusión | Fotos: difusión

La obra 'Princesas en terapia' se presentará del 16 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma, explorando la lucha interna de cuatro mujeres. Fotos: difusión | Fotos: difusión

¡Las princesas ya no buscan príncipes… buscan terapia y están listas para contarlo todo! Desde el 16 de setiembre al 2 de octubre, de martes a jueves a las 8:00 p. m., se presentará la obra de teatro musical ‘Princesas en terapia’ en el Centro Cultural Ricardo Palma (Avenida Larco 770, Miraflores). Las entradas están a la venta en Joinnus.

‘Princesas en terapia’, obra de teatro musical más divertida, cruda y catártica de la temporada, cuenta la historia de cuatro mujeres atrapadas en la idea de lo que “deberían ser”, que terminan “obligadas” a asistir a una sesión de terapia grupal. Lo que comienza como un caos de reproches, canciones y disociaciones emocionales, se convierte en un viaje colectivo de revelaciones.

Andrea Aguirre, Giuliana Muente, Alphie Pagano, Ale Carrasco y Ella La Langosta son princesas rotas, absurdas y profundamente reales. Las actrices se destacan por su presencia, voz y valentía para habitar personajes que se rompen, se enfrentan y, sobre todo, se reinventan.

La historia detrás de ‘Princesas en terapia’



La pieza teatral, escrita por Luisito Fernández y dirigida por Marco Palomino, toma los cuentos de hadas y los reescribe desde el lado más humano y menos idealizado: la ansiedad, el burnout, la presión social, el trauma y la rabia contenida. Todo esto con mucho humor, música pop de los 90 y 2000, y una puesta que mezcla la magia de los cuentos con la crudeza de la vida real.



‘Princesas en terapia’, una producción de ‘Live On Stage’, es una apuesta firme por el teatro con contenido, perspectiva de género y un espíritu generacional que habla de sanar, reír y cantar a todo pulmón. Va los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Hay preventa exclusiva de entradas desde S/25 hasta el 15 de agosto solo por WhatsApp: 944550765.

