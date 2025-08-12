"Retrospectiva 1982 - 2025" de César Martínez

Una exhibición con más de 100 obras de arte entre las que resalta las pinturas, bocetos, cuadros objeto, trabajos en papel e intervención sobre tela del maestro César Martínez, es la nueva propuesta artística del Palacio de las Artes de Miraflores. Un homenaje que rinde la comuna miraflorina a uno de los pintores más trascendentales del siglo XXI y un recorrido por su vida, pasión y metamorfosis.

Con Retrospectiva 1982-2025 se celebra la trayectoria de un imperdible artista, que exploró el espíritu humano a través del papel, madera, lienzo u otro soporte donde creó mundos donde otros solo ven materia.

La exhibición estará disponible hasta el 24 de agosto en el horario de martes a domingo de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. con ingreso libre en el primer nivel del Palacio Municipal.

Cabe destacar que en el 2025 se cumplen 43 años desde que César se graduó en el primer puesto con medalla de oro en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), iniciando así una travesía de más de cuatro décadas marcadas por la sensibilidad, la música, el color, la arquitectura personal y una mirada única capaz de transformar lo abstracto en eterno.

El artista en mención ha trazado el mundo con su pincel y lápiz para plasmar y exponer su arte en exposiciones individuales y colectivas en Perú y países como Colombia, Chile, Estados Unidos, Alemania y España. Ha obtenido diversos premios y participado en distintas bienales internacionales, en las que ha exhibido su arte y creatividad.

