HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Cultural

"Retrospectiva 1982 - 2025" de César Martínez

Muestra artística permitirá conocer la obra del maestro peruano a través de más de 100 obras.

Obra de César Martínez. Imagen: Difusión.
Obra de César Martínez. Imagen: Difusión.

Una exhibición con más de 100 obras de arte entre las que resalta las pinturas, bocetos, cuadros objeto, trabajos en papel e intervención sobre tela del maestro César Martínez, es la nueva propuesta artística del Palacio de las Artes de Miraflores. Un homenaje que rinde la comuna miraflorina a uno de los pintores más trascendentales del siglo XXI y un recorrido por su vida, pasión y metamorfosis.

Con Retrospectiva 1982-2025 se celebra la trayectoria de un imperdible artista, que exploró el espíritu humano a través del papel, madera, lienzo u otro soporte donde creó mundos donde otros solo ven materia.

La exhibición estará disponible hasta el 24 de agosto en el horario de martes a domingo de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. con ingreso libre en el primer nivel del Palacio Municipal.

Cabe destacar que en el 2025 se cumplen 43 años desde que César se graduó en el primer puesto con medalla de oro en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), iniciando así una travesía de más de cuatro décadas marcadas por la sensibilidad, la música, el color, la arquitectura personal y una mirada única capaz de transformar lo abstracto en eterno.

El artista en mención ha trazado el mundo con su pincel y lápiz para plasmar y exponer su arte en exposiciones individuales y colectivas en Perú y países como Colombia, Chile, Estados Unidos, Alemania y España. Ha obtenido diversos premios y participado en distintas bienales internacionales, en las que ha exhibido su arte y creatividad.

(Tomado de aquí).

Notas relacionadas
El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

LEER MÁS
César Vallejo, Georgette y la dulzura

César Vallejo, Georgette y la dulzura

LEER MÁS
Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Cultural

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota