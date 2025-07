Algunas recomendaciones de FIL de Lima 2025 (primer fin de semana)

El jueves 17, se inauguró la 29 edición de la FIL de Lima 2025. Quien escribe ha participado en la FIL de Lima ya sea como librero, ponente o presentador. De todas esas facetas, me quedo con la del librero. Más allá de la adrenalina que significa laborar en una feria, la experiencia te permite conocer las preferencias de los lectores y también saber que los lectores literarios no son los únicos que asisten a una feria de libro. Hay una variedad temática para todos los gustos (que al final se mezclan) y ese es un detalle que debe empezar a subrayarse. Una feria del libro como esta, es toda una fiesta de la cultura. Para ser parte de la misma, no necesariamente tienes que comprar libros, hay cerca de 1000 actividades culturales a las que se puede asistir.

De momento, algunas recomendaciones para los lectores literarios. Este sábado 19, a las 2 p.m., en el auditorio Francisco Izquierdo Ríos, se llevará un conversatorio sobre la gran novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: El gatopardo. Dos horas después, a las 4 p.m., en la sala César Vallejo el conversatorio “La huella de Vargas Llosa en la literatura y en el pensamiento latinoamericano”; a las 5 p.m., también en la Vallejo, se presentará Cómic Jaguar, el impecable Antonio Carlín de Antonio Carlín. A esa misma hora, en la sala Laura Riesco, Marco García Falcón presentará su nueva novela Mañana te escribo (la presento junto a Anahí Barrionuevo). A las 7 p.m., el español Javier Cercas presentará El loco de Dios en el fin del mundo en el auditorio Blanca Varela. Una hora después, en la sala Clorinda Matto de Turner. Daniel Mordzinski hará lo propio con su libro fotográfico Vargas Llosa: el escribidor y la vida.

En cuanto al domingo, tenemos a Daniel Salvo con Sangre para los dioses, a las 3 p.m., en la César Vallejo. Paloma Yerovi del mismo modo a esa hora estará en la Izquierdo Ríos con su poemario Punta Negra. Una hora después, en la Blanca Varela, César Hildebrandt presentará Biografías falaces. A las 5 p.m., Alastor Editores entregará una nueva traducción de Personae de Ezra Pound. Asimismo, a las 5, en el pabellón de Italia, el reconocido escritor italiano Dario Voltolini estará sosteniendo un diálogo sobre su obra con este servidor.

Y el día lunes 21, a las 7 p. m. en el auditorio José María Arguedas, la narradora Irma del Águila, junto a Giovanna Pollarolo y Fernando Carvallo, presentará su muy buen libro Un cocodrilo duerme la siesta y otros relatos animales. Hay más y estaremos consignando (hay mucho por ver).

El programa de la FIL de Lima, aquí.