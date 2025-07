Willy Mateo: “La Feria del Libro de Huancayo no espera nada de Estado, que siempre pone trabas burocráticas”

Del 18 al 30 de junio, se llevó a cabo la edición 15 de la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH). De acuerdo con la información recibida, la feria superó sus expectativas. 160 mil asistentes y S/1,400.000 en ventas. Nada mal para una feria que en cada edición ha ido mejorando su logística. Quien escribe fue a la primera edición de la FELIZH y en aquella ocasión di una charla sobre literatura y nuevos medios. Para mí sorpresa, el auditorio que me tocó estuvo a tope gracias a la generosidad del público huancaíno. Es un bonito recuerdo que guardo de la FELIZH. En el sentido más amplio del término, la FELIZH es una feria independiente.

“La Feria Libro Zona Huancayo, a diferencia de otras ferias de provincias en el Perú, en donde hay entusiasmo de un grupo y que luego cierra la feria porque no hay utilidades, y luego viene otro grupo y hace la feria e igualmente ya no la vuelve a hacer porque no hay utilidades, la de Huancayo es distinta porque en mi caso yo la financio. Yo soy gerente general de Inmobiliaria Los Andes, que destina un presupuesto anual que sabe que no va a volver. Ya son 15 años y la vamos a seguir haciendo en el tiempo. También nos ayuda mucho la seriedad con la que cumplimos lo que ofrecemos. Eso genera que los escritores peruanos y los escritores extranjeros confíen en nosotros porque cumplimos puntualmente todo lo que ofrecemos”, declara Willy Mateo, presidente de la Feria del Libro Zona Huancayo, para La República.

Sobre el carácter independiente (palabra que genera confusión en el mundo libresco), Mateo subraya: “La FELIZH es la apuesta de un grupo privado que no espera nada del Estado, que siempre pone trabas burocráticas. Hay organizadores que piensan que el Estado les va a apoyar, pero no es así. Para esta edición de la feria, nos afectó muchísimo que el aeropuerto de Jauja no esté funcionando. Corpac está llena de gente ineficiente que promete reaperturar el aeropuerto. Los escritores invitados han tenido que hacer el viaje en bus. Son 8 horas y hay que pasar por Ticlio. Con el avión, en 30 minutos ya estás en Jauja”.

Escritora Giovanna Pollarolo fue homenajeada. Imagen: Difusión.

En la voz de Willy Mateo se percibe la satisfacción. Tener los recursos no es suficiente si no se tiene visión de trabajo. “En el año 2010, en la primera edición de la feria, el alcalde la ciudad, Freddy Arana, quien felizmente fue vacado, no nos quiso autorizar el uso de la plaza Huamanmarca. La hicimos en el segundo piso del Real Plaza. Te lo cuento porque desde la empresa privada sabemos de la importancia del hábito de la lectura y de las actividades culturales. En la FELIZH, la gente participa de las actividades. Así como se dice que los huancaínos somos trabajadores, también somos personas con ganas de aprender. Soy un convencido de que nosotros, los empresarios, podemos aportar al desarrollo de nuestra comunidad”.

Para Willy Mateo, esta feria es un sueño. En el año 2008, estudiaba en ESAN y solía pasar por el parque Kennedy. Le gustaba mucho la Feria del Libro Ricardo Palma y comenzó a lucubrar lo que tiempo después sería una feria del libro en Huancayo. “Yo supe que no iba a tener utilidades para organizar esta feria. Pero quería para Huancayo una feria como la Ricardo Palma: alegre, familiar y juvenil. En esas gestiones, visité la casa de Mario Vargas Llosa y su secretaria me dio su correo electrónico. Le escribí, le conté mi intención de hacer una feria y lo invité a Huancayo. A la semana siguiente, Vargas Llosa me responde con una linda carta. Me dijo cuenta conmigo y acá están los números de Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Abelardo Sánchez León y muchos escritores más. Lo de Mario Vargas Llosa fue un gran espaldarazo”, recuerda el empresario.

La FELIZH es una de las ferias que más ha crecido y Willy Mateo espera hacerla más fuerte. “Quiero que la FELIZH sea como una feria internacional. Siempre estoy pensando en mi ciudad, en lo mejor para ella. La mejor inversión que puede hacer una persona es invertir en su cultura, en educarse. La feria de Huancayo funciona porque estoy trabajando con los mejores en gestión cultural. Una feria no la hace una sola persona”. Felicitaciones.