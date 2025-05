Un libro pop: sobre “Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura” de Gianni Biffi

El segundo libro de cuentos del narrador Gianni Biffi, Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura (Dendro Ediciones) lo posiciona como una voz a tener en cuenta cada vez que nos toque hablar sobre la nueva narrativa peruana. En especial, la que se ha producido desde 2010 en adelante. Este es uno de los libros de cuentos más sólidos de este periodo, al cual hay que ver con pinzas porque no hay tantos nombres de valía como pretenden hacernos creer las redes sociales. Biffi es uno de los más sólidos porque esa es la etapa en la que le tocó aparecer. Tengamos en cuenta este dato.

Estoy de acuerdo con lo que dice el escritor Iván Thays en la contraportada:

“Gianni Biffi es, sin duda, el único escritor auténticamente pop que ha dado la literatura peruana”.

Biffi toma temas literarios, igualmente aborda aspectos de nuestra historia, para fundirlos en una narración que no es pasado ni presente, solo celebración de la actitud para narrar.

¿A qué nos referimos con actitud para narrar? El libro es muy literario y no está escrito con ese peso de la tradición que aturde y castra a no pocos autores jóvenes, no busca la densidad del fraseo como garantía de calidad, ni metáforas crípticas como si la dificultad fuera un mérito. Biffi se deja leer y sus relatos, disculpen la impresión, no nos llevan a zonas soporíferas.

Pensemos en “Reconciliación nacional”, “Cartas escritas por Zeus después de asistir a un seminario de concientización sobre el acoso sexual”, “La muerte de los sueños literarios” y “El duelo entre Illapa y Thor”.

Basta ver los títulos de los cuentos para tener una impresión de la poética de Biffi.

El humor y la ironía son dos aspectos importantes en Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. De esa fusión sale lo pop de Biffi, pero lo pop bajo la emoción, no es un pop justificado en el intelecto (novelas y cuentarios, peruanos e hispanoamericanos, naufragan por pensar y no sentir lo pop; no pocos escribas han confundido las parcelas debido a que se cree que apelar al híbrido narrativo (a la ficción le meto su cuota de ensayo, tal y como se enseña en algunos programas de escritura creativa) es fácil y se lanzan a escribir y consiguen publicar, y los resultados son evidentes: puras poserías sin nervio y con una torcida visión de la vida, más el desprecio del lector. Eso es lo que vemos/leemos).

La narración de Biffi, además, es su cuestionamiento celebratorio, y de esta forma se permite licencias que agradecemos en estos tiempos maculados por lo políticamente correcto. Solo así puedes escribir un texto como “Reconciliación nacional”, que nos lleva a una nueva lectura de la interacción entre Humberto Grieve y Paco Yunque, personajes vallejianos a los que extrañamente, desde el lugar de la escritura de ficción, se los ha visto con excesivo respeto.

Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura es un buen libro que pudo estar mejor si teníamos la mitad de los 15 cuentos (10 a lo mucho). El humor y la ironía funcionan en pequeñas dosis y no hablamos de irregularidad textual, solo de criterio editorial.

Si la memoria no me falla, este es uno de los contados libros de ficción (cuentario), aparecidos desde 2010, con la suficiente personalidad para enfrentarse a los estupendos libros de cuentos peruanos publicados entre 2001 y 2007, un periodo rico en calidad y cantidad, una época dorada si la comparamos con los últimos 15 años.

Si alguna fuente tuvo este libro de Biffi, esa no es otra que uno de los mejores cuentarios hispanoamericanos de las últimas décadas: Historia Argentina (1991) de Rodrigo Fresán.

No perdamos de vista a este autor.