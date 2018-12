El vigoroso caudal de la narrativa española femenina crece cada día. Cuatro vertientes alimentan su abundancia: 1. Las voces nuevas, no llegan a los 50 años, deslumbran: Dolores Redondo, Cristina Fallarás, Elena Ferrante, Empar Fernández, Laura Tárrega, Sonsoles Onega, Luz Gabán y Laura Ferrero; 2. Las best sellers, con millones de ejemplares vendidos: Julia Navarro, Matilde Asensi, María Dueñas, Alicia Giménez Barthett, Ángeles Caso, Isabel San Sebastián y Eva García Sanz de Urturi 3. Las que acarician la consagración definitiva: Rosa Montero, Almudena Grandes, Belén Copegui, Elvira Lindo, Dulce Chacón, Carmen Posadas y Espido Freire; 4. Autoras de sagas y novelas valiosas de la narrativa juvenil, con cientos de miles de seguidores como Laura Gallego, Sofía Rehi, etc.

La tendencia se confirma con el Premio Nacional de la Narrativa española a Almudena Grandes (Madrid, 1960), por su novela Los pacientes del doctor García (Tusquets, 6ta. Ed. 2018, 763 pp.) La quinta entrega de su serie “Episodios de una Guerra Interminable” que sin aspavientos emulan a los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, en contextos diferentes.

La guerra de Almudena Grandes duró tres años, de 1936 al 39, y enzarzó a los españoles republicanos y rojos contra los franquistas azules y nazifacistas, en una contienda civil que costó un millón de muertos.

Llega la posguerra y el doctor Guillermo García sigue ejerciendo en el hospital San Carlos de Madrid con una identidad falsa porque es republicano. Desde su óptica veremos la intimidad de quienes más sufren que son los heridos, en su mayoría mutilados. Entre sus salpimentados escarceos amorosos con Amparo –su amiga de infancia–, acoge a su mejor amigo Manuel Arroyo, quien salvó la vida cuando ejercía de diplomático en 1937. Con otro nombre, el recién llegado trae la misión secreta de infiltrase en una organización clandestina que, desde Argüelles, un barrio residencial capitalino, la española medio teutona Clara Stauffer, dirige el trabajo de la evasión de alemanes criminales prófugos especialmente a Buenos Aires del dictador Juan Domingo Perón.

García se adhiere a la causa de Arroyo, pero también se entrecruza Adrián Gallardo, un exboxeador reclutado por la División Azul española que luchó en la defensa de Berlín y que malvive en Alemania. Así entre los juegos de espías podemos enterarnos de los finales de la guerra en Madrid, de las nefastas maquinaciones del Tercer Reich y las conexiones secretas con Argentina, pero las acciones se prolongan hasta enero de 1977 siguiendo los innumerables cauces que puede marcar una guerra entre los sobrevivientes de ambos bandos.

internacional

Los pacientes del doctor García es la novela más internacional de Almudena Grandes y el escenario perfecto para mostrarnos la altísima calidad a que ha llegado su narrativa, aunque esta vez dentro de una admirable sencillez y contundencia, con una multitud de personajes que la obliga a formular un vademécum de 11 páginas para el lector: en el Madrid, sitiado; en los alrededores de la casa de García; en Robles de Laciana, sindicada como la retaguardia de la guerra; la Puebla de Arganzón y el puerto de Bilbao, puentes de fugitivos y retornantes; en Buenos Aires, Moscú, Gibraltar, Massachusetts, Rivadavia y Toulouse. Una narradora vibrante, ejemplar en su trabajo y de claro magisterio para cuantos vienen detrás, sean femeninas o varoniles las manos que mueven la pluma.❧