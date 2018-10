Murió el español Robert Saladrigas, crítico literario del Boom

Javier Aparicio. El País. No solo cuando fallece un gran autor está de luto la literatura. También lo está cuando muere un gran lector. Robert Saladrigas era lo uno y lo otro, y tal vez ambas condiciones no sean sino haz y envés de una misma moneda. Nos ha dejado prematuramente, y todo lector se siente hoy huérfano. El cáncer ha acabado con su vida a los 78 años, una vida dedicada a las letras, a cultivarlas, evaluarlas y explicarlas. Brillante novelista de la literatura catalana contemporánea y crítico literario de La Vanguardia durante casi cuatro décadas. Ganador del premio Joaquim Ruyra en 1966, con Entre juliol i setembre (1967). Con El sol de la tarda (1992) se hace con el prestigioso Premio Sant Jordi y con el Joan Creixells. Su vocación de escritor subyacía a su vocación de crítico, esto es, había sido cocinero antes que fraile. Ejerció la crítica pero no ejerció de crítico, pues su voluntad fue siempre aconsejar y no en encumbrarse. Saladrigas celebraba el talente del buen lector. ❧