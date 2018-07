Nombres ocultos en la guerra

En alguna ocasión, un mozuelo oficial realista motivado por su curiosidad empezó a leer unas cartas encontradas en poder de un indígena de quien se decía era espía de los patriotas. Al intentar leerlas, no pudo entender lo que allí se había escrito, pues se mencionaban nombres como César, Rómulo y Claudio, que a simple vista daban la impresión de ser una misiva escrita por personajes y emperadores “romanos”.

Tras una serie de análisis rigurosos, los agentes realistas comprenderían que las misivas capturadas habían sido escritas en clave. A pesar de haber logrado descifrar el contenido de las mismas, no obstante, debían de unir algunos cabos sueltos, particularmente al tratar de descubrir a qué integrante de la expedición libertadora se referían aquellos “sobrenombres”.

SILENCIOS MORTALES

La guerra por la Independencia del Perú no solo se libró en los campos de batalla sino también comprendió una lucha silenciosa entre espías tanto del lado realista como patriota. Muchas de las órdenes y disposiciones dadas por el general José de San Martín no solo fueron verbales, sino también eran trasmitidas a través de cartas cifradas, que en no muy pocas ocasiones cruzaron la frontera tanto por tierra como por el mar.

Pero ¿cómo evitaban ser descubiertos si el mensaje patriota era interceptado por el enemigo? Para ello, los integrantes del Estado Mayor de San Martín se encargaban de elaborar los planes y la ejecución de los mismos en operaciones militares, donde se incluía a los jefes encargados de la red de inteligencia que se diseminó en el entonces Virreinato del Perú. Entre los espías que prestaron servicios a la causa independentista, muchos de los cuales perdieron la vida al cumplir con la misión encomendada, figuran religiosos, distinguidos hombres y mujeres de sociedad, indígenas y negros, inclusive hermosas mujeres que terminaron vinculándose sentimentalmente con los libertadores San Martín y Bolívar, como se destaca en Espías en la guerra de la Independencia (2017).

La lista secreta

A fin de evitar mencionar o escribir los nombres verdaderos tanto de San Martín, sus jefes militares y de los propios colaboradores, los agentes patriotas “bautizaron” a estos con sobrenombres similares a los personajes de antiguos imperios o de leyendas, entre ellos, el romano.

Así encontramos que el libertador San Martín era llamado “Arístides” o “el americano”, mientras el inglés Lord Cochrane figura entre las misivas como “el César”. El primer soldado del Perú, Francisco Vidal, era llamado en el lenguaje de los espías como “el republicano”. Se dice que en alguna ocasión, al escuchar Vidal el seudónimo de un realista, tuvo que toser para poder evitar reírse a carcajadas. En algún momento, cuando Bolívar arribó al Perú, este sería llamado entre la comunidad de inteligencia como “Rómulo”.

Además del uso de apelativos entre quienes dirigían y apoyaban la causa independentista, también se emplearon correspondencias redactadas bajo un sistema numérico que solo algunos líderes patriotas sabían descifrar, como detalla Agustín León en La inteligencia y la contrainteligencia en la República (2016).

¿Fueron infalibles las comunicaciones secretas? Muchas de ellas llegaron a las manos de sus destinatarios, pero otras fueron interceptadas o delatadas por la inteligencia realista. Cuando se detenía a un sospechoso de ser espía patriota, los agentes realistas revisaban todos los atuendos que vestía el detenido, además del “corbatín, forro, botones, copa de sombrero, avíos (sic) del caballo, en la suela y en el cabello y boca tanto del detenido como del animal”.

El caso de José García

Un caso interesante ocurrió en febrero de 1820 con la delación manifestada por José García ante las autoridades virreinales, en donde este aseguró que era espía del general San Martín. Durante su interrogatorio “sincero”, García brindó los nombres de los agentes y sus seudónimos que apoyaban la causa independentista, delatando las identidades de Remigio Silva, Hipólito Unanue, Riva Agüero, entre otros. La infidencia del referido agente que colaboraba con los realistas indicaba que San Martín conocía el estado de las tropas virreinales, la percepción que tenía la población hacia el virrey e incluso el estado de ánimo de los jefes militares realistas. Pero lo que causó preocupación entre quienes escucharon la declaración de García fue que traía el encargo de asesinar al virrey ya sea de un balazo, puñalada o por envenenamiento, como describe José de la Puente Candamo en Notas sobre la causa de la independencia del Perú (1970).

Muchos que sirvieron como agentes patriotas perderían la vida de la forma más terrible, como sucedió con el cura Lorenzo Sánchez, a quien descubrieron portando cartas con mensajes en el centro del Perú. Al ser sorprendido el religioso, fue detenido por los realistas y torturado “al raparle las plantas de las manos, le quitaron la corona con las carnes desde los huesos y luego le sacaron el casco de la cabeza”. Como consecuencia, Sánchez moría a las pocas horas de tortura, en los primeros días de enero de 1823, como relata Raúl Rivera en Los guerrilleros del Centro en la Emancipación peruana (1958). De esta manera y muchas otras formas más, se desarrolló la otra guerra silenciosa por la independencia.❧