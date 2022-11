¿Cuáles son todas las nominaciones de BTS en los Premios Grammy 2023? Este martes 15 de noviembre, la Recording Academy presentó a los finalistas para la gala musical que se realizará el 5 de febrero. La boyband representativa de Corea del Sur hizo historia al conseguir tres nominaciones (dos con mención propia y una por créditos).

Esta es una nueva oportunidad para que el grupo formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pueda obtener el premio más famoso de la industria musical. Contando la edición 2023, BTS marca un récord propio al ser nominado por tres años consecutivos.

BTS nominado a Mejor performance dúo o grupo pop

En el 2021 y 2022, BTS compitió en esta categoría con los temas “Dynamite” y “Butter”. Ahora, el track que abre las puertas a Bangtan a una nueva nominación es “My universe”, su colaboración con Coldplay .

bts y coldplay nominados a los grammy 2022

Otros nominados en la misma sección son “Don’t shut me down” de ABBA, “I like you (a happier song)” de Post Malone y Doja Cat, “Bam Bam” de Camila Cabello y Ed Sheeran y “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras.

BTS nominado a Mejor video musical

Por primera vez, un MV de un grupo o artista de k-pop luce una nominación de los Grammy . BTS competirá representado con su video “Yet to come”, clip que fue lanzado con su álbum recopilatorio “PROOF” en junio del 2022.

Actualmente, “Yet to come (The most beautiful moment)” suma 161 millones de reproducciones en YouTube.

Decidir a un ganador en esta categoría no será fácil. El video musical de BTS disputa el premio con “Easy on mi” de Adele, “Woman” de Doja cat, “As it was” de Harry Styles, “The heart part 5” de Kendrick Lamar y a la historia de 10 minutos de “All too well: the short film” de Taylor Swift.

BTS en la nominación de Álbum del año

Los finalistas de los Grammy 2023 para álbum del año son:

“Voyage” Abba

”30” Adele

”Un Verano Sin Ti” Bad Bunny

”Renaissance” Beyoncé

”Good Morning Gorgeous (Deluxe)”

Mary J. Blige”In These Silent Days” Brandi Carlile

”Music of the Spheres” Coldplay

”Mr. Morale & the Big Steppers” Kendrick Lamar

”Special” Lizzo

”Harry’s House” Harry Styles

Con la nominación de “Music of the spheres” de Coldplay, BTS suma otra mención en los Grammy como artistas invitados y compositores acreditados. Ello se debe a que “My universe” es un track del mencionado disco.

Según la descripción de la Academia, el premio de Álbum del año se entrega al intérprete, pero también se reconoce a los productores, compositores, ingenieros de sonido y artistas invitados en el disco ganador.

El nombre de BTS aparece en los créditos de la nominación oficial . También figura RM, Suga y J-Hope como letristas que colaboraron en “My universe”