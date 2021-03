‘F4: Thailand’: la reacción de Bright por Nani y Win capta la atención de fans

El 29 de marzo se llevó a cabo el primer live streaming con los F4 de Tailandia. Bright, Win, Nani y Dew saludaron a sus fans de todo el mundo en el evento Dutch Mill Prom Party, mientras se acerca el estreno de la esperada adaptación tailandesa del manga japonés Hana yori dango.

Imagen promocional de Dutch Mill Prom Party. Foto: GMMTV

Durante la transmisión en vivo, los actores volvieron a emocionar a la audiencia con su química como grupo amical, la cual mostraron previamente en otras actividades, tal es el caso de entrevistas previas. Pero fue la reacción de Bright Vachirawit ante la interacción de Nani Hirunkit y Win Metawin uno de los momentos más comentados.

Dew, Bright, Win y Nani serán los F4 en adaptación tailandesa del manga japonés Hana yori dango. Foto: GMMTV

Esto sucedió en una sesión de fotos conjuntas donde se aprecia a los nuevos F4 posando de manera cercana y sonriente. Todo iba tranquilamente hasta que el intérprete de Thyme, el protagonista, dirigió una mirada aguda a sus dos colegas.

¿A qué se debe su reacción? Los fans postulan que responde al objetivo de Bright de lograr que Nani, quien estaba evidentemente emocionado, pudiera enfocarse para seguir el ritmo del evento.

Mira aquí el video en cuestión.

Otra situación similar se dio cuando Bright sugirió realizar la clásica pose del corazón con los dedos, pero su coestrella del BL 2gether: the movie se encontraba abstraído en su interacción con Hirunkit.

Puedes ver la referida escena aquí. En la misma, acto seguido también encontrarás el divertido momento en que Win Metawin motiva a sus colegas novatos de F4: Thailand a concretar una gesticulación totalmente opuesta a la deseada por el recordado Sarawat.

Nani y Dew cantando

En Dutch Mill Prom Party, Nani y Dew encantaron a la audiencia con sus dotes para el canto. Actualmente, ambos asumen su debut televisivo con F4: Thailand de la mano de Bright y Win, quienes ya cuentan con una base sólida de fans por sus trabajos previos, entre los que figuran el BL 2gether: the series, la continuación de este, Still 2gether, y la próxima cinta 2gether: the movie.

Las expectativas por su primer paso en la televisión son altas, y aquí puedes comprobarlo con el clip de su turno en el escenario, el cual es acompañado con efusivos gritos de los asistentes.