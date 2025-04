La quinta y última temporada de ‘You’ ya está disponible en Netflix, marcando el cierre de una de las producciones más seguidas del género de suspenso psicológico en la plataforma. Con Penn Badgley al frente del reparto, esta entrega no solo retoma la oscura narrativa del protagonista, sino que también introduce nuevos personajes que aportan giros claves al desenlace.

La historia vuelve a sus raíces: Joe Goldberg regresa a Nueva York, aparentemente reformado y con una vida lujosa, pero pronto los fantasmas del pasado y su incontrolable obsesión con el “amor ideal” amenazan con hundirlo nuevamente. En este contexto, el reparto de ‘You’ temporada 5 juega un rol esencial para dar forma a esta última etapa.

‘You’ temporada 5 reparto

Penn Badgley como Joe Goldberg

Una vez más, Penn Badgley interpreta a Joe, el enigmático y peligroso protagonista de ‘You’. En esta entrega, Joe aparenta haber encontrado estabilidad y fortuna tras los eventos de Londres, pero el personaje sigue lidiando con sus instintos más oscuros. Badgley, reconocido por su papel como Dan Humphrey en 'Gossip Girl', ha consolidado a Goldberg como uno de los villanos más complejos del catálogo de Netflix.

Madeline Brewer como Bronte

Uno de los nuevos rostros en el reparto es el de Madeline Brewer, quien interpreta a Bronte, una apasionada por la literatura romántica y trabajadora en la librería Mooney. Su habilidad para la investigación digital y su afinidad por Joe le dan una dimensión intrigante a la narrativa. Brewer es conocida por su papel de Janine en 'The Handmaid’s Tale' y su participación en 'Cam' y 'Black Mirror'.

Charlotte Ritchie como Kate Lockwood

Kate continúa siendo un personaje clave. En su rol de directora ejecutiva de Lockwood Corporation, busca darle a la empresa un giro más humanitario. Su relación con Joe se ha convertido en un elemento determinante para el desenlace de la serie. Charlotte Ritchie, quien da vida a Kate, ha sido parte de series como 'Fresh Meat' y 'Dead Pixels'.

Griffin Matthews como Teddy Lockwood

El medio hermano de Kate, Teddy, es interpretado por Griffin Matthews. Teddy representa una figura de apoyo familiar, pero no teme confrontar a su hermana cuando es necesario. Matthews ha trabajado en producciones como 'The Flight Attendant', 'She-Hulk' y 'Your Place or Mine'.

Anna Camp como Raegan y Maddie Lockwood-Jacobs

La actriz Anna Camp, recordada por su papel en 'Pitch Perfect', se encarga de encarnar a las gemelas Raegan y Maddie, hermanas de Kate. Ambas deben enfrentarse al nuevo liderazgo familiar y las decisiones corporativas que conlleva. Camp ha participado también en 'The Mindy Project' y 'The Help'.

Otros actores en ‘You’ 5 en Netflix

Además del núcleo principal, la temporada final de ‘You’ incorpora nuevos personajes secundarios que complementan el conflicto central y enriquecen la trama:

Pete Ploszek como Harrison Jacobs

como Tom Francis en el rol de Clayton

en el rol de Frankie DeMaio interpreta a Henry Goldberg , el hijo de Joe

interpreta a , el hijo de Joe Michael Dempsey como Buffalo Bob Cain

como Michelle Hurd encarna a la Dra. Val , figura clave en la salud mental del protagonista

encarna a la , figura clave en la salud mental del protagonista Natasha Behnam como Dominique

Cada uno de estos personajes representa una pieza en el rompecabezas emocional y criminal que define la ‘You’ 5 temporada, que se despide con un cierre cargado de tensión, secretos y consecuencias.

Tráiler final de 'You' temporada 5