45 años de resistencia en búsqueda de una república superior

La historia de los países donde la voz crítica fue acallada es también la historia de las democracias que se vaciaron por dentro. El Perú vive hoy tiempos recios para la prensa libre, pues el poder político multiplica las formas de postergar los derechos fundamentales de las personas y de hostigar a quienes tienen el deber de defenderlos. En ese escenario, llegar a los 45 años de publicación continua e ininterrumpida es una afirmación antes que una celebración.

Don Gustavo Mohme Llona encarnó a La República desde su fundación. Para él, el diario respondía a un propósito mayor que la información cotidiana, que no era más que el de convertir al Perú en una república superior, con libertades reales y oportunidades de desarrollo para todos sus ciudadanos. Ese ideal se grabó en la mente de quienes lo conocieron y sigue siéndolo para quienes redactan en sus páginas.

En 45 años, el diario ha conocido las múltiples formas con que los factores dominantes intentan silenciar a los medios críticos. La amenaza autoritaria alcanzó su expresión más cruda en la década del noventa, pero los intentos de intimidación y censura han proseguido hasta el presente. Ante ello, La República ha respondido a cada embate con la misma determinación, sin ceder el espacio que la ciudadanía necesita para comprender lo que ocurre en el país.

En cuatro décadas y media, se ha constatado que la resistencia editorial implica sostener el rigor frente a las tentativas de ceder a los intereses que buscan subordinar la publicación de los hechos. En ese sentido, el nervio y el motor del diario han sido siempre la resiliencia de sus redactores. Sus reportajes diarios vivifican la misión de darle voz a quienes el sistema excluye de la conversación pública nacional y también internacional.

La República cumple 45 años con la certeza de que el vínculo con sus lectores es la raíz de su fortaleza y entiende que, en ese sentido, es el principal compromiso que deben honrar, tal cual lo pedía siempre su director fundador.

El sueño de quien era conocido como Papá Mohme, el de servir a la construcción de una República superior, mantiene plena vigencia en estos 45 años. La República, conformado por el equipo humano que lo ha sacado adelante a lo largo de casi 5 lustros, renueva hoy la tarea que justificó su nacimiento, con la misma convicción y compromiso con quienes el proyecto republicano del Perú aún relega.