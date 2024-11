Paul McCartney en 'El señor de los anillos': Casi fue Frodo, pero Tolkien rechazo la propuesta de los Beatles

En la década de 1960, cuando los Beatles estaban en la cúspide de su carrera musical, se propusieron un proyecto ambicioso que, de haberse concretado, habría cambiado el rumbo de la historia cinematográfica: realizar una adaptación cinematográfica de 'El Señor de los anillos'. Paul McCartney interpretaría a Frodo, John Lennon a Gollum, George Harrison a Gandalf, y Ringo Starr a Sam.

La idea surgió de Denis O'Dell, productor de Apple Films. Él envió los libros escritos por J.R.R. Tolkien a la banda musical cuando los integrantes estaban en Rishikesh, India, sugiriendo que podrían convertirse en una película musical. Propuso también que la cinta se produjera bajo su sello Apple Films, con música original de la agrupación y con la dirección de Stanley Kubrick, quien había alcanzado renombre por películas como 'Dr. Strangelove'.

Aunque los músicos estaban entusiasmados con el proyecto, 'El señor de los anillos' nunca llegó a realizarse bajo su visión. Las complicaciones con los derechos y el rechazo tanto de Tolkien como de Kubrick sellaron el destino de este curioso episodio cinematográfico que, hoy en día, despierta fascinación por lo que pudo haber sido.

J.R.R. Tolkien no cedió los derechos de 'El señor de los anillos'

J.R.R. Tolkien, el autor de 'El señor de los anillos', se convirtió en un obstáculo clave para la realización del proyecto. A pesar del interés de los Beatles, el escritor no se mostró receptivo a la idea de que su obra fuera interpretada por el grupo musical. En ese momento mantenía un control férreo sobre los derechos de su obra y consideraba que los músicos no serían capaces de capturar el tono épico y serio que caracteriza a su historia. Según una carta del autor, su principal preocupación era que una adaptación musical podría trivializar la profundidad de su narrativa.

En el documental 'The Beatles: get back', el cineasta Peter Jackson reveló que Tolkien "no estaba a favor de la idea de un grupo de pop haciendo su historia". Esto llevó a que los intentos de los Beatles de obtener los derechos fracasaran rápidamente​.

Stanley Kubrick rechazó dirigir 'El señor de los anillos'

Por su parte, Stanley Kubrick, quien fue contactado por los Beatles para dirigir el proyecto, también rechazó la oferta. Según múltiples reportes, el director consideraba que 'El señor de los anillos' tenía mucho potencial como adaptación cinematográfica, pero era "infilmable" debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Cabe resaltar que también estaba ocupado en el desarrollo de una película sobre Napoleón, un biopic épico que tampoco terminó por la ver la luz. ​

Tras el rechazo, el proyecto quedó completamente olvidado y los miembros de la banda continuaron enfocándose en su carrera musical. Mientras tanto, la saga de 'El señor de los anillos' quedó sin adaptarse durante varias décadas, hasta que Peter Jackson presentó su aclamada trilogía, marcando un antes y un después en la historia del cine​. No solo capturó la esencia de la obra original, sino que también presentó al mundo una Tierra Media visualmente impresionante, haciendo historia en los premios Oscar con un total de 17 estatuillas doradas.