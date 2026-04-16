'Lee Cronin's The Mummy': lo nuevo de Warner Bros.

La nueva película del director Lee Cronin parte de un terror real: la desaparición de una niña. Ambientada en Egipto y Albuquerque, Nuevo México, el guion nos presenta a una familia estadounidense instalada en El Cairo. El padre, un periodista, es el último en ver con vida a su primogénita y las autoridades sugieren que él está implicado.

Tras ocho años sin rastro, Katie Cannon (Natalie Grace) es encontrada en condiciones que los médicos no pueden explicar. “Es muy importante que se preparen completamente para lo que están a punto de ver”, le dicen a la familia. “Nada de movimientos bruscos. Nada de ruidos fuertes”.

El director de Evil Dead: El despertar está a cargo también del guion de La posesión de la momia. Cronin convocó a los actores Jack Reynor y Laia Costa para interpretar a los padres de una familia en medio de los rituales del antiguo Egipto, la fe católica y los conjuros. “Verla con público y ver cómo conecta el humor, y luego sentir a la gente retorcerse en sus asientos, gritar y reír, eso siempre, siempre es divertido”, dijo tras el estreno en Los Ángeles a Indiewire.

El cineasta contó que ha plasmado parte de una tragedia personal en la historia. El mismo día que terminó la película, su madre falleció repentinamente. “Fue un golpe muy duro y nunca llegó a ver la película. (El filme) es, en cierto modo, una respuesta a eso”.

Sin intención de hacer spoiler, evidentemente, hay humor ácido y horror corporal en algunas escenas del filme, pero también hay un drama sobre la muerte súbita o accidental.

En ese sentido, a la tragedia de la desaparición de la niña, la cinta le agrega varios elementos tras su regreso y estos golpean emocionalmente, una y otra vez a una familia que intenta recuperarse. Quizá por eso, La posesión de la momia es, por momentos, escalofriante. “Sabía que quería traer la momia a casa”, señaló Lee Cronin a Indiewire. “Y desde que vi Breaking Bad, me ha encantado esa atmósfera de Nuevo México. Esa paleta de colores encaja perfectamente con mi sensibilidad”.

El productor de El conjuro

La película tuvo 65 días de rodaje y fue producida por James Wan, el productor de El conjuro, la exitosa historia sobre los investigadores Ed y Lorraine Warren. El título en inglés es Lee Cronin's The Mummy, una propuesta de los productores para evitar la confusión con la película de la década de los 90, La momia, con Brendan Fraser y Rachel Weisz.

“Cuando me la propusieron, dije: ‘Tendrán que darme el fin de semana para pensarlo’. Y entonces me di cuenta de que personas muy inteligentes, con más experiencia y éxito que yo, realmente creían en ella. Fue una confirmación de que creían en mí y me dio mucha confianza para abordar la película. Mi huella está presente en cada rincón de esta película. Nada se dejó al azar”, comentó el director.

La película que lleva como frase “algunas cosas deben quedarse enterradas”, empieza intercalando el idioma inglés, español y el egipcio (el antiguo y el árabe actual), muestra sarcófagos antiguos y estudios sobre la momificación.

El estreno mundial de La posesión de la momia ha obtenido el visto bueno de los seguidores de este tipo de cine. v