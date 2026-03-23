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'Proyecto Fin del Mundo', con Ryan Gosling, rompe récords de taquilla y se posiciona como el mejor estreno cinematográfico de 2026

La película de ciencia ficción, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, acumuló un total de 140.9 millones a nivel global, superando a 'Scream 7' en la taquilla.

La película de ciencia ficción se convierte en el mejor estreno del año Foto: Composición LR
La película de ciencia ficción se convierte en el mejor estreno del año Foto: Composición LR | Difusión

Ryan Gosling atraviesa unos de los mejores momentos de su carrera tras el estreno de 'Proyecto fin del mundo', considerada el filme más taquillero del 2026. Hasta el momento, la cinta ha recaudado 80.5 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana en las salas de cine, según Box Office Mojo.

La película de ciencia ficción, dirigida por Phil Lord y Christipher Miller, sumó a nivel internacional 60.4 millones de dólares en 82 mercados, alcanzando un total 140.9 millones durante su primera semana de estreno.Asimismo, el filme superó el debut de 'Scream 7', que había liderado la taquilla con 63 millones en febrero de este año.

El filme, adaptación de la novela homónima de Andy Weir, tuvo un presupuesto de producción de aproximadamente 200 millones de dólares, sin contar los gastos de marketing. 

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¿De qué trata la película 'Proyecto fin del mundo'?

Project Hail Mary’, título original de la cinta, es una película de aventuras de ciencia ficción en la que el astronauta Ryland Grace despierta en una nave espacial sin recordar nada de sí mismo ni de su misión. Poco a poco, descubre que es el único superviviente de una tripulación enviada al sistema estelar Tau Ceti en busca de una solución a un evento catastrófico en la Tierra.

La cinta fue producida y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller a partir de un guion de Drew Goddard, basado en la novela homónima de Andy Weir publicada en 2021. Además, está protagonizada por Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub.

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¿Qué dice la crítica de 'Proyecto fin del mundo'?

En portales especializados, la película registra un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, un puntaje promedio de 77/100 en Metacritic y una calificación “A” en CinemaScore, lo que refleja una recepción positiva del público.

Por su parte, Ethan Anderton, de Slashfilm, señaló que la película “te eleva, te conmueve, te hace reír y te deja una sensación de esperanza y asombro”. En la misma línea, la BBC destacó que la historia “construye una épica de ciencia ficción llena de ideas complejas y la mantiene entretenida en todo momento”. 

¿Cómo le fue a 'Proyecto fin del mundo' en Perú? 

En las salas peruanas, la cinta lideró la taquilla desde su estreno, el jueves 19 de marzo, con 15.000 espectadores, según el especialista en cine Maykoll Calderón. Superó a títulos como 'Hoppers: Operación castor', 'Boda sangrienta 2', 'El guardián: último refugio' y 'Scream 7'.

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