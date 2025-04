Premios Platino 2025: Encuentro de las estrellas

En el Estadio de Butarque, Madrid, artistas y exfutbolistas participaron en un evento benéfico organizado por La Liga como parte de las actividades de los Premios Platino 2025. El equipo que lideró la leyenda del fútbol argentino, Juan Pablo Sorín, logró el primer lugar en un campeonato en el que el arco de Iker Casillas fue vencido en cada partido.

En el equipo de Sorín, destacó el actor colombiano Manolo Cardona y el mexicano estrella de Ted Lasso, Cristo Fernández. Más allá de lo anecdótico, de la falta que cometió contra Cardona sacándolo de un partido; la figura de la tarde fue Karla Sofía Gascón, quien reaparecerá hoy en una alfombra roja tras haber quedado fuera de la campaña promocional de la película nominada al Óscar, Emilia Pérez.

La actriz fue la primera persona que pisó el césped y bromeó con la prensa sobre su experiencia en el fútbol. “Soy mala, muy mala. Estoy feliz, pisar un campo profesional ya me parece maravilloso. Vamos a ver si consigo redimirme”. Tras los partidos - su equipo contó con la futbolista Aintzane Encinas y también pudo anotar al de Casillas e Iván Zamorano- Gascón dio declaraciones sobre el “antes y después” de la cinta por la que fue nominada al Óscar como mejor actriz.

“Las personas todos los días pasan cosas nuevas y todo lo que nos pasa nos sirve de experiencia y todo lo que ocurre es para nuestra propia evolución”, respondió a la prensa. Durante la campaña a los premios de la Academia, se reveló que, años atrás, había hecho comentarios despectivos en las redes sociales, algunos de ellos con tintes racistas. Ante la ola de críticas, la actriz ofreció una entrevista, pero el equipo de Emilia Pérez la separó de la campaña de promoción. Aunque asistió a la gala de los Óscar, no pasó por la alfombra roja ni dio declaraciones.

“Yo volvería a repetir todo igual, con el mismo cariño y amor que di para la película y para toda la promoción”, declaró en el estadio.

“Hay que combatir a todos aquellos que no quieren que el cine sudamericano crezca”

Evidentemente, Juan Pablo Sorín fue el más requerido, la tarde del viernes, por la prensa de su país. La estrella argentina fue uno de los que dio declaraciones tras el campeonato y habló, unos minutos, de cine y de fútbol. Dueño de una productora junto con su esposa, la actriz y cantante Sol Alac, el lateral izquierdo lamentó el momento que atraviesa su país y la noticia de que este año, el Instituto de Nacional de Cine y Artes (INCAA), no aprobó la producción de ninguna película.

Al respecto, Sorín habló con La República sobre las trabas que impone la clase política al cine y al arte, en general. “Hay políticos que sí apoyan, pero tenemos que ser conscientes de la fortaleza que tiene nuestra cultura, en general. Si hablamos específicamente del cine es donde muestran nuestras raíces, los problemas, el arte de nuestros países, nuestra memoria. Más aún cuando tenemos en nuestro continente ahora, el premio Óscar a la mejor película extranjera (internacional) como fue a Aún estoy aquí de Walter Salles”.

La cinta brasileña toma el caso de Rubens Paiva, el exlegislador desaparecido en la dictadura. “Es un orgullo (esa película) y creo que hay que intentar apoyar, incentivar y también, combatir a aquellos que no quieren que el cine y el arte sudamericano crezca. Este es un buen modelo que funciona y una buena vidriera para todo lo que se hace en Latinoamérica”.

Sorín nos comentó que no descarta producir otra película acerca del fútbol luego del documental Érase una vez en Qatar. “Siempre hay (proyectos), pero todavía no podemos decir nada. La semana que viene se cumplen justo 30 años (del Mundial Sub 20), está en las plataformas de Argentina. Un abrazo para toda la gente peruana”.