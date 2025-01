Nominada al Oscar 2025 como mejor película, muy pocos la conocen, pero está inspirada en un caso real de abuso que duró 111 años

Usuarios desean que esta película le gané el premio a 'Mejor Película' a Emilia Pérez. Foto: The Guardian

Usuarios desean que esta película le gané el premio a 'Mejor Película' a Emilia Pérez. Foto: The Guardian

Cada año, la temporada de premios saca a la luz joyas cinematográficas que, sin las nominaciones, probablemente pasaran desapercibidas a pesar de su gran calidad. Un ejemplo impresionante es esta película, que acaba de recibir nominaciones a los Oscar 2025 en las categorías de 'Mejor Película' y 'Mejor Guion adaptado'.

Basado en un libro ganador del Premio Pulitzer en 2020, la película enfrenta de manera valiente el complejo tema de la violencia racial en un internado estadounidense, ofreciendo una profunda reflexión sobre la redención y la constante lucha por descubrir la verdad. Recientemente, ganó el premio de la National Society a 'Mejor Película del año' superando a 'Anora' y 'All we imagine as ligth'

¿Cuál es la película nominada al Oscar 2025 e inspirado en hechos reales?

Hablamos de ‘Nickel Boys’, una impactante película que ha dejado a varios sorprendidos por su cruda historia real. Ambientada en los años 60, la trama sigue a Elwood y Turner, dos jóvenes enviados al infame reformatorio Nickel en Florida, acusados injustamente de un delito. Elwood, quien no era culpable, termina allí por una mentira, pero su destino cambia cuando conoce a Turner, con quien forja una amistad inquebrantable.

El film, inspirado en hechos reales, expone la angustiante realidad del abuso, los castigos brutales y las condiciones inhumanas que enfrentaban los chicos. Vivir bajo la opresión del trabajo forzado, maltratos físicos y abuso sexual son solo algunas de las horribles experiencias que atravesaron. Lo peor de todo es que muchos nunca regresaban cuando eran enviados a la parte trasera del reformatorio, dejando en evidencia la magnitud de los horrores que se escondían tras esos muros.

¿En qué caso real está inspirado ‘Nickel Boys’, la nominada al Oscar 2025?

A partir de 2012, investigadores exhumaron más de 50 tumbas sin nombre y descubrieron cerca de 100 muertes en el infame reformatorio ‘Arthur G. Dozier School for Boys’, ubicado en el noroeste de Florida y operativo entre 1900 y 2011. En pocas palabras, fueron 111 años de abuso. La mayoría de los cuerpos pertenecían a jóvenes negros que habían sido víctimas de abusos atroces, incluidos golpizas, latigazos, violaciones y asesinatos, con algunos menores de tan solo 9 años. A lo largo de los años, exalumnos han relatado testimonios desgarradores sobre las condiciones de vida en el lugar.

En 2019, el escritor Colson Whitehead, autor de ‘El ferrocarril subterráneo’, llevó este horror al plano literario con su novela ‘The Nickel Boys’, que fue galardonada con el Premio Pulitzer en 2020. Ahora, la historia aterriza en la pantalla grande con una adaptación cinematográfica dirigida y escrita por Whitehead y Joslyn Barnes, lo que trae consigo una de las narrativas más sombrías y reveladoras de la historia reciente.

Reparto de ‘Nickel Boys’

Ethan Herisse

Aunjanue Ellis-Taylor

Brandon Wilson

Ethan Cole Sharp

Sam Malone

Najah Bradley

¿Dónde ver ‘Nickel Boys’, nominada a mejor película en los Oscar 2025?

La película ‘Nickel Boys’ llegará a Amazon Prime Video el 27 de febrero, justo antes de la ceremonia de los premios Oscar, y se estrenará también en Apple TV en las próximas semanas, sin fecha aún exacta.

Recibida positivamente por la crítica, la película ha impresionado por su conmovedora trama y su asombroso trabajo fotográfico. Sin embargo, aunque ha sido ampliamente aclamada, no consiguió una nominación en esta categoría visual. Un aspecto destacado de la película es su innovadora técnica de filmación, en la que la mayoría de las escenas están grabadas desde el punto de vista de los personajes, haciendo que el espectador se sienta parte de la historia y viviendo los eventos de cerca.