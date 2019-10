Presentaron documental sobre Reforma Agraria

La revolución y la tierra es el documental que pone sobre el tapete lo que fue realmente la polémica Reforma Agraria que realizó el general Juan Velasco Alvarado durante su gobierno militar.

Según Gonzalo Benavente Secco, director del filme, su intención con este documental es mostrar lo que pasó luego de la Reforma Agraria y cómo influyó y cambió la forma de ver el país y a nosotros mismos. “Lo que buscamos es dar cuenta de que la Reforma Agraria sí tuvo muchas implicancias a entender, incluso aún hoy. Creo que a partir de ese fenómeno fuimos más sinceros con lo que somos, nuestra naturaleza y de dónde venimos”, dijo.

Asimismo, Benavente resaltó que debido a la polémica que rondó siempre a la Reforma Agraria les fue difícil contar con la participación de los involucrados. “Fue un poco complicado al inicio porque mucha gente cercana al proceso sentía que por 50 años se había hablado muy mal de lo que significó la Reforma Agraria. Entonces, la gente fue muy cauta de ver cuál iba a ser la mirada durante el proceso de grabación. Tomó un poco de trabajo contarles cuál iba a ser la historia que estábamos contando y de qué perspectiva, y que en muchos casos iba a ser un homenaje tanto en historias de vida como historias de cine”, dijo.

El documental cuenta con mucho material de la época así como extractos de películas que abordaron en su momento la problemática de los campesinos, pero que con el tiempo quedaron en el olvido. “El cine es un arte que refleja sus tiempos y su sociedad, el cine del siglo XX, en particular, desde la ciudad. El cine se involucró mucho en este debate de la tierra. Había películas que yo no conocía”, indicó tras agregar que a pesar de no tener contacto con la familia Velasco supo que la hija del exmandatario vio el documental durante el Festival de Cine de Lima.

Datos

- La revolución y la tierra. El documental se estrenará el 10 de octubre en diversas salas a nivel nacional y luego será proyectado en una gira itinerante para llegar a personas que no tienen acceso a los cines.