Avengers 4: Endgame: ¿Por qué el Dr. Strange no creó un portal para cortar la mano de Thanos?

¿Y si de un cierre de portal le hubiera cortado el brazo? Las acciones de Dr. Strange al final de Avengers: Infinity War dejaron muchas preguntas al final del primer acto que puso fin a la tercera fase del Universo Marvel. Estas fueron resueltas al final de Avengers: Endgame revelando que todo se trató de una estrategia para cumplir el único futuro (de los 14,000,605 que el Hechicero vio) en el que los héroes derrotan a Thanos.

Sin embargo, una de las preguntas que más realizaron los fanáticos fue: ¿Por qué no Dr. Strange no le cortó la mano a Thanos cuando se puso el guantalete? Si lo hubiese hecho, habría salvado a todos del chasquido.

Según el portal We Got This covered, los hermanos Joe y Anthony Russo se sometieron a una rueda de preguntas y respuestas en China, donde fueron consultados por la posibilidad de los portales.

"La piel de Thanos es casi impenetrable, no sabemos si Doctor Strange tenía la capacidad de hacerlo. Si no lograba cortarlo a tiempo, Thanos aun podría haber chasqueado los dedos. Doctor Strange se dio cuenta de ese inconveniente en su recorrido entre las millones de posibilidades" señalaron los directores de Avengers.

La fuerte explicación desafia todas las dudas. Strange vio todas las estrategias posibles y de todas, sabía que solo una funcionaría. El 'hechicero supremo' sabía que la única manera de derrotar a Thanos era permitiéndole ganar la primera batalla al recolectar las gemas del infinito.

Por esto, intercambio la gema del tiempo por la vida Tony Stark. Solo el 'genio, millonario, playboy y filántropo' sería capaz de crear un nuevo guantalete para las Gemas del Infinito y desencadenar la destrucción de Thanos.

La explicación de los Russo se convierte en una tapadera perfecta ante cualquier agujero en la trama o la clásica pregunta "¿y si intentaban esto?". La respuesta siempre será la misma: "Porque Strange sabía que no funcionaría".

¿Iron Man creó a los X-Men y 4F al chasquear los dedos?

Según una teoría que circula en Reddit, cuando IronMan chasqueó los dedos logró dos cosas. El primero como se sabe es el eliminar a Thanos y su ejército y el segundo tiene que ver con las responsabilidades y preocupaciones que tiene Stark con la humanidad.

Según se cree, cuando Iron Man eliminó a Thanos, también habría pedido que una pequeña parte de la población tenga poderes, para que la Tierra se viera protegida cuando no esté, creando así el llamado 'Gen X'. Además podría haber originado a los 4F para asegurar la tierra de amenazas de otras realidades. Puedes leer la teoría completa aquí.