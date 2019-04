Game of Thrones: 'Podrik' y 'Tormund' revelan cómo acabaron tras batalla de Winterfell

Cada vez falta menos para saber qué sucederá en Game of Thrones 8x03, el capítulo que dará un fin a varios personajes importantes de la trama ante los ojos de los espectadores y que será transmitido por HBO ONLINE.

Titulado ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (8x03), el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones nos presentará la guerra más grande de la televisión. En ese sentido, Kristofer Hivju, actor que da vida a Tormund Giantsbane y Daniel Portman, Podrick Payne, revelaron en redes sociales fotos del detrás de cámaras de la serie.

El primero en publicar las imágenes fue Daniel Portman, Podrick Payne; al joven actor se le puede ver con la cara ensangrentada y con un rostro decaído.

"Inspirado en la batalla de esta noche. Será algo que no hayas visto antes", escribió Portman en la leyenda de la foto. Fans ya especulan en Instagram, plataforma donde publicó la foto, sobre su trágico destino.

Kristofer Hivju, actor que da vida a Tormund Giantsbane en "Game of Thrones", compartió una fotografía que sorprendió a todos los fanáticos de la serie.

De la misma manera que Daniel Portman, el intérprete luce un rosto lleno de sangre. "Gran episodio de esta noche ... hasta arriba #throwbackbattle", escribió Hivju.