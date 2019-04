Avengers Endgame: El misterioso personaje que liderará a los Vengadores [SPOILERS]

El estreno de Avengers Endgame ha dejado precedentes en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Con las intensas batallas, increíbles escenas de acción y tensos momentos entre los protagonistas, nos habríamos olvidado de una aparición muy importante para el futuro de la saga.

Si bien ya tenemos confirmada la lista de películas que serán parte de la fase 4 de Marvel Studios, la película vengadora habría dejado una pista que no muchos pudieron interpretar.

Advertencia de spoilers sobre Avengers Endgame ¡Si aún no la ves evita leerlos!

El momento más impactante en toda la historia del Universo Cinematográfico de Marvel ocurre al final de la cinta. Reunidos los protagonistas de las 21 películas del MCU hubo un asistente entre la Capitana Marvel, el Coronel Thunderbolt Ross y Pepper Potts llamado Harley Keener - pero ¿Quién es Harley Keener?

Caracterizado por el joven Ty Simpkins, Keener fue un gran aliado de Tony Stark en Iron Man 3 durante el momento más difícil del vengador. Ayudándolo a reconstruir su traje, el Mark 42, Keener resguardó a Stark en su garaje y siguió sus consejos para manejar el bullyng escolar.

Simpkins de 11 años en ese entonces reveló que disfruto mucho compartir roles con Robert Downey Jr. en el film. "[Fue] genial. Se quedó en los personajes todo el tiempo, pero fue realmente agradable, y facilitó el trabajo con él", dijo al portal Coming Soon

Regresando a Avengers: Endgame, teniendo en cuenta el sacrificio de Iron Man en la derrota de Thanos y la presencia de un crecido Harley, no sería una sorpresa para los fanáticos que el joven pueda dominar la tecnología del vengador y enfundarse cualquier armadura que haya sobrevivido en la base de Los Vengadores.

De cara al futuro, existiría una gran posibilidad para que Harley sea parte de una nueva formación de avengers a futuro e incluso pueda llegar a liderarlos al igual que Tony Stark ¿Crees que suceda en algún momento? Con Spider-Man: Far From Home, 'Guardians of the Galaxy 3', 'Black Panther 2', 'Doctor Strange 2', Black Widow', 'Los Eternos' y 'Shang Chi' anunciadas para la nueva etapa cualquier cosa podría suceder.