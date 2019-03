My Hero Acedemia manga 219: ¡Ve! ¡Slidin Go! Mira aquí el último capítulo

Como todos los fines de semana salió el episodio de Boku no Hero Academia (My Hero Academia). El manga 219 titulado ¡Ve! ¡Sliding Go! muestra el enfrentamiento de Bakugo y Todoroki contra un villano que apareció en plena calle.

All Migth les había gritado que recién habían conseguido sus licencias hace media hora, sin embargo, los estudiantes no quisieron esperar más. Tras ser congelado por Todoroki, el villano rompió el hielo y empezó arremeter contra los héroes.

El malvado reveló que puede controlar el agua carbonatada y estaba mucho más preparado que unos estudiantes como ellos. Lo curioso es que no estaba trabajando solo y sus secuaces empezaron a robar lo que había alrededor y salir corriendo.

Sin embargo, apareció Bakugo para derrotar a todos. Los héroes y el villano empezaron a crear disturbios y hacer caer bastantes parantes de la calle, por lo que una de las personas que estaba paseando por ahí decidió grabar lo que estaba pasando. All Migth al ver que estaba en peligro fue a salvarla.

Pero al ver que no podía hacerlo, aparece nuevamente Bakugo para salvar al héroe retirado. En ese momento Todoroki hace una ola de calor helado, "el ácido carbónico sale cuando se calienta", expresa mientras derrota al villano sin más.

Tras esto aparece All Migth junto con otro héroe, quien reconoce el trabajo que hicieron Todoroki y Bakugo en conjunto. Al parecer el villano estaba usando herramientas del mercado negro, los cuales están siendo monitoreados por el presidente ejecutivo de Detnerat.

Al final de Boku no Hero Academia manga 219 vemos que retrocedemos en el tiempo un mes antes y aparece la liga de villanos siendo derrotada por un monstruo gigante.

MANGA 219

