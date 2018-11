'Dragon Ball Super': actor de voz de 'Broly' confunde a fans con nueva revelación [VIDEO]

'Dragon Ball Super: Broly' es uno de los títulos animados más esperados del año, debido a que en diciembre saldrá a la luz la película que se estrenará en Japón y significará el retorno del villano más poderoso y querido de toda la historia del anime, quien protagonizó épicas peleas hace algunos años.

Tras la gran expectativa generada por el filme, una reciente entrevista publicada en la página principal de Dragon Ball Super ha generado confusión entre los fans, debido a que Bin Shimada, el actor que da vida a Broly, reveló un dato importante sobre el filme que cambiaría el destino del villano.

Bin Shimada, quien prestó su voz para el mítico personaje de la franquicia, comentó que la pelea entre Goku y Broly es considerada como un hecho sin precedentes, ya que los fans quedarían más que felices con las sorpresas que se tienen preparadas para ellos; sin embargo, los seguidores se encargaron de comparar sus revelaciones con el reciente tráiler subtitulado al español, descubriendo un mensaje entre líneas.

Según los amantes de Dragon Ball, Bin quería decir que Broly no es el villano de la nueva película, ya que pese al enfrentamiento físico que ambos mantienen, no se puede afirmar que él es el malvado de la trama. Incluso el mismo Goku aseguró que no tenía energía maligna.

El descubrimiento ha generado gran confusión entre los fanáticos del anime, ya que muchos se preguntan sobre cuál sería la identidad del verdadero enemigo en la cinta, por lo que el nombre de Freezer es uno de los más voceados.