Maisie Williams se despide de Arya Stark con inquietante foto en Instagram

Maisie Williams enciende las alarmas entre los fanáticos de Game of Thrones tras realizar una peculiar "despedida" del personaje que la llevó a la fama, a través de sus redes sociales. Si quieres conocer de qué se trata y los rumores que empiezan a circular continúa leyendo este artículo.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la actriz que interpreta a Arya Stark le dijo "adiós" de manera simbólica a la figura que interpretó desde muy niña y a la serie que le dio la oportunidad de volverse toda una estrella mundial.

"Adiós belfast. Adiós arya. Adiós 'Game of Thrones'. Qué alegría he tenido. Aquí están las aventuras que vendrán", escribió Maisie Williams, en la publicación que supera los 997 mil Me Gusta y Corazones en Instagram.

Y este post estuvo acompañada de una fotografía de sus pies, específicamente sus zapatillas blancas embarradas de un líquido rojo utilizado aparentemente como sangre en las grabaciones.

Ante esta sangrienta postal, miles de fans de la serie de HBO empezaron a especular que se podría tratar de la muerte de Arya Stark, debido a este detalle el debate continúa en las redes sociales.

En la sétima temporada de la famosa serie todo se venía dirigiendo para el inicio de la verdadera guerra, entre los vivos y muertos que podría significar la muerte de varios personajes queridos por el público.

Lo cierto es que todos los actores tienen prohibido revelar alguna información vinculada sobre el último guion de Game of Thrones, incluso no se ha anunciado la fecha exacta del estreno de la octava temporada, aunque se especula que será a mediados de 2019. ¿Usted qué opina sobre la publicación de Maisie Williams?