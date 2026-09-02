Se arrepintieron de haber soltado hurones en una isla: tuvieron que gastar 5,2 millones de euros para deshacerse de ellos

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La pequeña isla de Rathlin, en Irlanda del Norte, quedó libre de hurones asilvestrados tras un proyecto de erradicación que duró cinco años y tuvo un coste de alrededor de 5,2 millones de euros. La iniciativa, liderada por la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), reunió a habitantes, organizaciones conservacionistas, voluntarios y especialistas para acabar con una amenaza que durante décadas afectó a la fauna local.

Los animales habrían llegado en la década de 1980, cuando fueron soltados con la intención de reducir la población de conejos silvestres. Aunque se afirmó que solo se habían introducido machos, también llegaron hembras y la población creció hasta superar los 100 ejemplares. Los mustélidos depredaron aves que anidan en el suelo y en madrigueras, además de liebres irlandesas y animales domésticos. En 2017, un solo hurón entró en la colonia de un ave marina y mató a 26 ejemplares en apenas dos días.

¿Por qué los hurones se convirtieron en una amenaza para la fauna de la isla?

La isla de Rathlin alberga una de las principales colonias de aves marinas de Irlanda del Norte, con más de 250.000 ejemplares. Entre ellas figuran frailecillos, araos, alcas y pardelas de Manx. La presencia de un depredador introducido supuso un riesgo especial para especies que crían en el suelo o dentro de madrigueras, ya que sus nidos resultaban accesibles para los hurones.

Los hurones fueron introducidos en la década de 1980. Foto: Tom McDonell

El problema también afectó a los habitantes. Los animales atacaron gallinas y provocaron pérdidas para los criadores. Ante esta situación, el proyecto Life Raft instaló 110 cámaras por toda la isla para localizar a los ejemplares y conocer sus movimientos. La estrategia incluyó además drones térmicos y la ayuda de Woody, un labrador adiestrado para detectar excrementos y rastros de olor.

¿Cómo consiguieron localizar y eliminar a todos los hurones asilvestrados?

El equipo utilizó trampas con sistemas de alerta que avisaban a los especialistas y voluntarios cuando un animal quedaba atrapado. Esta medida permitió reducir el tiempo que cada ejemplar permanecía capturado. Después, los animales eran sacrificados de la forma más humanitaria posible, según indicaron los responsables del proyecto.

Una de las trampas en la isla de Rathlin. Foto: LIFE Raft Project

El trabajo consiguió que Rathlin quedara libre de hurones durante el verano de 2025. Sin embargo, la eliminación no representa el final del problema. La isla tiene una población aproximada de 150 personas y recibe suministros mediante un barco. Por ese motivo, las autoridades preparan controles de bioseguridad y cámaras con inteligencia artificial en los puertos y costas para detectar cualquier posible reaparición.

¿Qué ocurrió con las aves después de que desaparecieron los depredadores?

Los primeros resultados aparecieron poco después de la desaparición de los hurones. Rathlin registró seis machos de guión de codornices, una especie que no cría en ningún otro lugar de Irlanda del Norte. También se confirmó la reproducción de pardelas de Manx, algo que no ocurría en la isla desde hacía 40 años.

"Es fantástico que ya no haya hurones", declaró a The Guardian Erin McKeown, directora del programa Life Raft de la RSPB NI. "Estas islas son el último refugio seguro para las aves marinas. Poder crear un entorno donde puedan reproducirse y cuidar a sus crías de forma segura será vital para muchas especies. Pero de ahora en adelante, debemos colaborar con la comunidad para mantener a los hurones alejados de Rathlin".

El control de especies invasoras continúa con otro objetivo: las ratas pardas. Estos roedores llegaron a Rathlin a través de barcos durante el siglo XIX y también representan una amenaza para las aves. Según el artículo, no se habían detectado ejemplares desde el verano de 2025.