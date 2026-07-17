Es falsa la imagen de un supuesto pisotón de Lionel Messi antes del segundo gol de Argentina ante Inglaterra: la fotografía fue manipulada para simular una falta

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que muestra un pisotón de Lionel Messi sobre el defensor inglés Djed Spence antes del segundo gol de Argentina ante Inglaterra.

LO VERDADERO:

La imagen presenta alteraciones incompatibles con la fotografía original. La edición modificó, entre otros elementos, el número de la camiseta de Djed Spence y el escudo del uniforme argentino.

Un análisis con la herramienta SynthID detectó múltiples inconsistencias visuales compatibles con una manipulación digital.

La secuencia de la jugada también contradice la versión difundida: Djed Spence muestra molestias en la pierna de apoyo, distinta de aquella donde la imagen ubica el supuesto contacto, y no reclama una falta al árbitro tras la anotación.

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba un pisotón de Lionel Messi sobre el defensor inglés Djed Spence antes del segundo gol argentino, con la afirmación de que el tanto debió ser anulado por una falta.

Imagen viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera los 7.100 'me gusta', 1.600 comentarios y ha sido compartida más de 900 veces.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una comparación entre la imagen viral y la fotografía original, distribuida por la agencia Getty Images, permitió confirmar que se trata de la misma imagen, pero manipulada. El encuadre, la posición de los jugadores, el balón y otros detalles coinciden plenamente; la única modificación se encuentra en la zona donde aparece el supuesto pisotón.

Imagen viral manipulada. Foto: Facebook

Además del supuesto contacto entre ambos jugadores, la edición alteró otros elementos de la fotografía. Djed Spence viste la camiseta con el dorsal 25; sin embargo, en la imagen original un doblez de la tela deforma parcialmente el número 5. En la versión viral, ese pliegue fue reconstruido digitalmente y el dorsal pasa a apreciarse como 23, una modificación que no corresponde a la camiseta utilizada por el futbolista.

Comparación del número de la camiseta. Fotos: Facebook / Instagram | Composición: LR

Asimismo, el escudo de la selección argentina en el short de Lionel Messi presenta diferencias en su forma y contornos respecto de la fotografía original, otro indicio de que esa zona fue alterada digitalmente.

Comparación del escudo argentino. Fotos: Facebook / Instagram | Composición: LR

La revisión de la secuencia completa de la jugada también contradice la narrativa viral. En las imágenes se observa que Djed Spence disputa el balón estirando la pierna derecha, mientras la izquierda permanece apoyada en el césped para sostener su cuerpo. Tras la acción, el defensor muestra gestos de dolor y se toma precisamente la pierna izquierda, la de apoyo, mientras que la imagen viral sitúa el supuesto pisotón sobre la derecha. Esa reacción fue utilizada en redes sociales para sostener la versión de una presunta falta de Lionel Messi, pese a que las molestias corresponden a la pierna opuesta.

Secuencia de la jugada polémica. Fotos: Youtube | Composición: LR

Asimismo, el comportamiento de Djed Spence tras la jugada aporta contexto adicional. El defensor inglés no realizó reclamos al árbitro luego de la acción que derivó en el segundo gol de Argentina y tampoco se encontraron declaraciones públicas ni publicaciones posteriores al encuentro en las que afirmara haber recibido un pisotón de Lionel Messi o cuestionara la validez de la jugada. Al finalizar el partido, además, ambos futbolistas intercambiaron camisetas.

Ambos futbolistas intercambiaron camisetas. Foto: Instagram

Como elemento adicional, la imagen fue analizada con la herramienta SynthID, que detectó múltiples inconsistencias visuales compatibles con una manipulación digital, entre ellas anomalías en la posición de los jugadores, los escudos de las camisetas y otros elementos de la escena.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba un pisotón de Lionel Messi sobre el defensor inglés Djed Spence en la jugada previa al segundo gol argentino. Sin embargo, la comparación con la fotografía original de Getty Images confirmó que la imagen viral fue manipulada para añadir un supuesto contacto entre ambos jugadores. Además, las inconsistencias detectadas en distintos elementos de la fotografía y el análisis realizado con SynthID respaldan que se trata de una imagen alterada digitalmente.