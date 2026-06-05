Los arqueólogos llevan décadas observando unas misteriosas estructuras gigantes en medio del desierto y aún no saben para qué sirvieron

Una de las gigantescas estructuras encontradas en el desierto basáltico del noreste de Jordania. Foto: APAAME / Robert Bewley

Una de las gigantescas estructuras encontradas en el desierto basáltico del noreste de Jordania. Foto: APAAME / Robert Bewley

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Miles de construcciones de piedra dispersas por los desiertos de Jordania continúan siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Algunas de estas estructuras superan el tamaño de una manzana urbana y permanecen visibles desde el aire. A pesar de décadas de investigación, los especialistas todavía desconocen cuál fue su función original.

Gran parte de lo que se sabe sobre estos vestigios procede del proyecto Aerial Archaeology in Jordan, que durante años ha documentado el paisaje desde el aire. Estas formaciones forman parte de una historia humana que abarca 12.000 años, desde los primeros grupos de cazadores-recolectores hasta épocas mucho más recientes. Sin embargo, muchas de ellas nunca han sido excavadas, lo que dificulta resolver el misterio que las rodea.

"Se han registrado miles. Que yo sepa, ni siquiera sé si se ha excavado alguno", declaró Robert Bewley, director fundador del proyecto de Arqueología Aérea en Jordania, a IFLScience.

Una teoría sugiere que los cazadores arreaban gacelas y bestias del desierto a lo largo de las murallas. Foto: APAAME ​​/ Robert Bewley

¿Qué son las gigantescas 'ruedas' de piedra que desconciertan a los arqueólogos?

Las estructuras más llamativas reciben el nombre de 'ruedas' debido a su apariencia circular y a las divisiones internas que presentan. También se conocen como 'medusas', aunque algunos investigadores prefieren describirlas como construcciones circulares de piedra con compartimentos internos.

Algunas estructuras descubiertas tienen forma de cometa. Foto: APAAME ​​/ Foto de Robert Bewley

Estas formaciones llamaron la atención de los pilotos británicos poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando sobrevolaban la ruta aérea entre El Cairo y Bagdad. Incluso las tribus beduinas que convivieron con ellas durante generaciones desconocían su origen y las llamaban simplemente "las obras de los ancianos".

¿Para qué servían los enormes muros y círculos que se extienden por el desierto?

Otro de los grandes misterios son los llamados 'kites', extensos muros de piedra que pueden alcanzar unos 500 metros de longitud. Desde el aire, estas construcciones recuerdan a una cometa, de ahí su nombre. La hipótesis más aceptada sostiene que actuaban como trampas de caza para dirigir gacelas y otros animales hacia recintos cerrados donde resultaba más fácil capturarlos.

Bewley considera plausible esta explicación. "Construyes esta estructura y puedes utilizarla una y otra vez. Año tras año obtienes carne suficiente para varios meses con una sola cacería", señaló.

Los investigadores también han identificado enormes círculos de piedra de entre 400 y 500 metros de diámetro. Algunos expertos creen que pudieron servir para reunir animales o viajeros en antiguas rutas comerciales y de peregrinación. No obstante, la falta de evidencias arqueológicas dentro de estas estructuras impide confirmar esa teoría.