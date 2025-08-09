HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Autos

¿Qué hago si se me pierde mi brevete? Esta es la solución para evitar problemas a futuro

Si te robaron tu licencia, lo primero que debes hacer es presentar una denuncia en la comisaría del distrito en donde ocurrió el hecho o hacer la denuncia en línea. 

La licencia de conducir electrónica en Perú es una opción viable y moderna que facilita la vida de los conductores. Foto: difusión
La licencia de conducir electrónica en Perú es una opción viable y moderna que facilita la vida de los conductores. Foto: difusión

Perder el brevete puede ser una situación estresante, pero es importante saber que existen procedimientos claros para recuperarlo. En Perú, el proceso para obtener un duplicado del brevete es sencillo si se siguen los pasos adecuados.

El brevete, o licencia de conducir, es un documento esencial para cualquier persona que desee conducir un vehículo en Perú. Su pérdida no solo puede generar inconvenientes al momento de manejar, sino que también puede acarrear problemas legales si se es detenido sin este documento. Por ello, es fundamental actuar con rapidez y seguir el procedimiento correcto para obtener un duplicado.

PUEDES VER: ¿Tu vehículo gasta mucha gasolina?: tips para reducir el consumo sin perder el rendimiento

lr.pe

Pasos para solicitar un duplicado de tu brevete

1. Reporta la pérdida del brevete

El primer paso que debes realizar es reportar la pérdida de tu brevete. Esto se puede hacer en la comisaría más cercana a tu domicilio. Es importante que lleves contigo tu documento de identidad, ya que será necesario para realizar el reporte. Una vez que hayas hecho la denuncia, recibirás un número de registro que deberás conservar, ya que lo necesitarás más adelante.

2. Reúne la documentación necesaria

Para solicitar el duplicado de tu brevete, necesitarás presentar ciertos documentos. Asegúrate de tener lo siguiente:

  • Tu documento de identidad (DNI).
  • El número de registro de la denuncia por pérdida del brevete.
  • Una fotografía reciente tamaño pasaporte.
  • El pago de la tasa correspondiente, que varía según la entidad que emita el duplicado.

PUEDES VER: Vehículos híbridos: ¿cómo funcionan y por qué están ganando terreno en el mercado automotriz?

lr.pe

3. Dirígete a la entidad correspondiente

Una vez que tengas toda la documentación lista, dirígete a la entidad encargada de emitir los brevete en tu localidad. En la mayoría de los casos, esto será la Dirección de Transporte Terrestre o la municipalidad correspondiente. Presenta todos los documentos y el comprobante de pago de la tasa.

4. Realiza el trámite

En la entidad, deberás llenar un formulario de solicitud de duplicado de brevete. Asegúrate de completar todos los campos requeridos y de verificar que la información sea correcta. Una vez que hayas presentado la solicitud, el personal te indicará el tiempo estimado para la entrega del nuevo brevete.

5. Recoge tu nuevo brevete

Finalmente, una vez que haya transcurrido el tiempo indicado, podrás recoger tu nuevo brevete. Es recomendable que lleves contigo el comprobante de la solicitud y tu documento de identidad para facilitar el proceso de entrega. Verifica que todos los datos en el nuevo brevete sean correctos antes de salir de la oficina.

Para evitar problemas en el futuro, considera lo siguiente:

  • Guarda una copia digital de tu brevete en un lugar seguro.
  • Si es posible, utiliza un porta brevete para protegerlo de daños.
  • En caso de que pierdas tu brevete nuevamente, repite el proceso sin demora.

Recuerda que manejar sin brevete es una infracción que puede acarrear multas y problemas legales. Por ello, es fundamental que sigas estos pasos para obtener un duplicado lo más pronto posible.

PUEDES VER: ¿Cómo hacer mantenimiento preventivo a tu vehículo y evitar gastos innecesarios en el taller?

lr.pe

¿Se puede mantener la licencia de conducir electrónica?

La licencia de conducir electrónica ha llegado para modernizar y facilitar el proceso de identificación de los conductores en Perú. Desde su implementación, ha sido bien recibida por los ciudadanos, quienes valoran la comodidad de tener un documento digital que puede ser almacenado en dispositivos móviles.

Para conservar la licencia de conducir electrónica, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por Sutran. Estos incluyen la renovación periódica del documento, que debe realizarse cada cinco años, así como la actualización de datos personales en caso de cambios. Además, es importante que los conductores mantengan un historial de manejo limpio, ya que infracciones graves pueden afectar la validez de la licencia.

Notas relacionadas
Vehículos híbridos: ¿cómo funcionan y por qué están ganando terreno en el mercado automotriz?

Vehículos híbridos: ¿cómo funcionan y por qué están ganando terreno en el mercado automotriz?

LEER MÁS
¿Tu vehículo gasta mucha gasolina?: tips para reducir el consumo sin perder el rendimiento

¿Tu vehículo gasta mucha gasolina?: tips para reducir el consumo sin perder el rendimiento

LEER MÁS
¿Cómo hacer mantenimiento preventivo a tu vehículo y evitar gastos innecesarios en el taller?

¿Cómo hacer mantenimiento preventivo a tu vehículo y evitar gastos innecesarios en el taller?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo importar un vehículo chileno al Perú?

¿Cómo importar un vehículo chileno al Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Autos

¿Tu vehículo gasta mucha gasolina?: tips para reducir el consumo sin perder el rendimiento

¿Cómo hacer mantenimiento preventivo a tu vehículo y evitar gastos innecesarios en el taller?

Trucos caseros eficaces para ahorrar combustible en tu vehículo sin sacrificar su rendimiento

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota