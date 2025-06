Mantenimiento básico de tu auto 7 revisiones esenciales que debes hacer cada mes para evitar fallas y alargar su vida útil

Realizar un mantenimiento adecuado a tu vehículo es fundamental para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. Con un par de revisiones mensuales, puedes evitar costosas reparaciones y asegurar un viaje seguro. Aquí te presentamos siete revisiones esenciales que debes realizar cada mes.

El mantenimiento preventivo no solo se traduce en un ahorro económico, sino que también contribuye a la seguridad en la carretera. Un auto bien cuidado es menos propenso a sufrir fallas mecánicas y accidentes. Por ello, es importante que te familiarices con las tareas básicas que puedes realizar tú mismo.

1. Revisión del aceite del motor

El aceite es vital para el correcto funcionamiento del motor, ya que lubrica las piezas móviles y evita el desgaste. Cada mes, verifica el nivel de aceite utilizando la varilla medidora. Si está bajo, añade el tipo de aceite recomendado por el fabricante. Además, es recomendable cambiar el aceite cada 5.000 a 7.500 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite y las recomendaciones del fabricante.

2. Inspección de los frenos

Los frenos son uno de los componentes más críticos para la seguridad. Escucha si hay ruidos extraños al frenar y verifica el nivel del líquido de frenos. Si notas que el pedal se siente esponjoso o que el auto tarda más en detenerse, es hora de llevarlo a un mecánico para una revisión más profunda.

3. Comprobación de los neumáticos

Los neumáticos son el único punto de contacto entre tu auto y la carretera. Revisa la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y asegúrate de que estén inflados según las especificaciones del fabricante. También verifica el desgaste de la banda de rodadura; si está muy desgastada, considera reemplazarlos.

4. Revisión de las luces

Las luces son esenciales para la visibilidad y la seguridad. Asegúrate de que todas las luces del vehículo, incluyendo las delanteras, traseras, intermitentes y de freno, funcionen correctamente. Cambia las bombillas quemadas de inmediato para evitar problemas en la carretera.

5. Inspección del sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración evita que el motor se sobrecaliente. Revisa el nivel del líquido refrigerante y asegúrate de que no haya fugas. Si el líquido está sucio o tiene un color inusual, es recomendable cambiarlo. Mantener el sistema de refrigeración en buen estado es crucial para evitar daños graves al motor.

6. Verificación de la batería

La batería es fundamental para el arranque del vehículo. Revisa los terminales para asegurarte de que estén limpios y sin corrosión. Si tu auto tiene más de tres años, considera hacer una prueba de carga para asegurarte de que la batería esté en buen estado.

7. Limpieza y mantenimiento del interior y exterior

Un auto limpio no solo es más agradable a la vista, sino que también ayuda a preservar su valor. Lava el exterior regularmente y aplica cera para proteger la pintura. No olvides limpiar el interior, aspirar y desinfectar las superficies. Esto no solo mejora la estética, sino que también contribuye a un ambiente más saludable.

Realizar estas siete revisiones mensuales te permitirá mantener tu auto en óptimas condiciones, evitando fallas y alargando su vida útil. Recuerda que un mantenimiento preventivo es siempre más económico que una reparación inesperada. ¡Cuida tu vehículo y disfruta de cada viaje!