Juez bloquea orden del gobierno Trump de detener a estudiante para deportarla

Un juez bloqueó el martes la orden de la administración de Donald Trump para deportar a una estudiante universitaria que participó en las manifestaciones propalestinos, tras una arremetida del presidente estadounidense que muchos consideran un intento de amordazar la libertad de expresión.

Epicentro de las protestas estudiantiles de la primavera pasada para pedir el fin de la guerra en Gaza, la Universidad de Columbia está en el punto de mira de Trump, que le ha recortado 400 millones de dólares en fondos federales y ha ordenado a los funcionarios de inmigración que detengan y deporten a los estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinos.

Los críticos sostienen que la campaña de la administración de Trump tendrá un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, mientras que sus partidarios insisten en que busca restablecer el orden en las universidades y proteger a estudiantes judíos.

Las autoridades habían intentado detener a Yunseo Chung, estudiante surcoreana de 21 años y residente permanente en Estados Unidos, invocando los mismos poderes que utilizaron para detener al estudiante de posgrado de Columbia Mahmoud Khalil a principios de mes para ser deportado, pese a que tiene residencia legal en el país.

En ambos casos, las autoridades alegan que los estudiantes socavaron con sus acciones la política exterior de Estados Unidos, una acusación que permite al secretario de Estado deportar a extranjeros.

Chung, cuyo paradero se desconoce, se querelló el lunes contra el gobierno estadounidense alegando que "la aplicación de las leyes de inmigración -en este caso, la detención de inmigrantes y la amenaza de deportación- no puede utilizarse como instrumento para castigar a oradores no ciudadanos que expresan opiniones políticas que no son del gusto la actual administración".

Según los abogados de Chung, el departamento de Seguridad Pública de Columbia se puso en contacto con ella para comunicarle que agentes de la Seguridad Nacional estaban intentando detenerla.

En una vista celebrada el martes, la juez Naomi Buchwald ordenó al gobierno que pusiera fin a sus esfuerzos para expulsar a Chung.

"Se prohíbe a los demandados que detengan a la demandante en espera de una nueva orden de este tribunal", escribió Buchwald en una orden de restricción temporal.

- "No se detendrá ahí" -

En otra acción paralela, varios profesores universitarios demandaron a la administración Trump el martes, arguyendo que su política contra estudiantes extranjeros es ilegal.

"La política impide o dificulta que los miembros ciudadanos estadounidenses de los demandantes escuchen a sus estudiantes y colegas no ciudadanos y se reúnan con ellos", dice la demanda.

Asimismo, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y la Federación Estadounidense de Profesores pidieron a un juez de Nueva York que declare inconstitucional el recorte de 400 millones de dólares del presupuesto de Columbia por parte de Trump, y que restablezca la financiación.

El movimiento estudiantil de Columbia estuvo en la vanguardia de las protestas contra la guerra en Gaza.

Mahmoud Khalil, el estudiante de posgrado de Columbia detenido, fue uno de los líderes de la protesta y negociador entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

Detenido en Luisiana (sur), sus abogados luchan por su liberación y la suspensión de la orden de deportación.

A diferencia de Khalil, Chung no era muy conocida en el movimiento de protesta. Según sus abogados, fue detenida y puesta en libertad por "obstrucción a la administración gubernamental". Su caso está pendiente en los tribunales de Nueva York.

El 13 de marzo, agentes federales registraron dos residencias propiedad de Columbia en su busca, según sus abogados.

Los activistas consideran las protestas que sacudieron numerosos campus estadounidenses como una muestra de apoyo al pueblo palestino, mientras que Trump las tilda de antisemitas.

Columbia anunció el viernes una serie de concesiones sobre la definición de antisemitismo, la vigilancia de las protestas y la supervisión de departamentos académicos específicos para recuperar la financiación retenida por la administración del republicano.

Pero Todd Wolfson, de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios que se unió a la demanda de los académicos, advirtió que Trump "no se detendrá ahí".

