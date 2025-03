Policía dice que no había "elementos médicos" en la habitación de Maradona cuando murió

No había "elementos médicos" ni "sueros" en la habitación donde Diego Maradona cumplía una internación domiciliaria tras una neurocirugía, aseguró este martes en un juicio en Buenos Aires el primer policía que ingresó a la casa del astro del fútbol tras su muerte hace cuatro años.

Cuatro uniformados dieron testimonio en un juzgado en San Isidro, en la periferia norte de la capital argentina, en el juicio a siete profesionales de la salud acusados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte.

Lucas Farías, subcomisario de la policía bonaerense, relató a los tres jueces lo que vio cuando entró a la habitación de Maradona tras su muerte. "No vi elementos médicos en la habitación. No vi sueros que creo que tiene que tener una internación domiciliaria", dijo el oficial.

"Lo que me llamó primero la atención de Diego Maradona era la posición boca arriba con el abdomen muy inflamado a punto de explotar", añadió. "Me sorprendió verlo así a Maradona, no pensé nunca encontrarme con esa imagen".

Dijo además que en la habitación de Maradona "había desorden", aunque en otro momento de su declaración consideró que era "el típico de una casa".

Durante la audiencia se proyectó un video que muestra la escena de la vivienda del entonces DT de Gimnasia y Esgrima, incluida su habitación, tras su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Las imágenes lo muestran con el abdomen hinchado, vestido con una camiseta negra y short del club que dirigía.

Para el abogado Vadim Muschanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, la audiencia fue "positiva" porque "tanto de los videos como de la declaración de los testigos se puede corroborar que la hinchazón en el abdomen de Maradona es de al menos cuatro horas posteriores a su muerte y después que le hayan hecho maniobras de reanimación".

Muschanchuk dijo además que no había suero en la habitación porque la internación de Maradona "no lo requería".

- Testimonios -

Lucas Borge, quien entonces era jefe policial del departamento de Tigre, localidad donde murió Maradona, dijo que al llegar a la casa alrededor de las 14H00 (17H00 GMT) le llamó la atención "la cantidad de gente que había" y que "estaban todos en un patio".

"Estaban por grupitos separados, las hermanas en un lado, (la exesposa de Maradona) Claudia Villafañe con sus hijas, por otro; la enfermera con la psiquiatra", dijo.

También relató haber visto a Maradona ya fallecido con "la panza muy hinchada" y declaró que no había una cama hospitalaria, hecho que pudo constatarse en el video.

Es la primera ronda de testigos tras el comienzo el martes de la semana pasada del juicio contra el equipo médico de Maradona, quien falleció por un edema pulmonar durante su internación domiciliaria.

Borge dijo que durante el peritaje a la habitación hecho por la policía científica, la única persona presente aparte del personal judicial y policial era una de las hijas del astro, Gianinna Maradona.

En la apertura del proceso la semana pasada, el fiscal describió la internación como "temeraria, deficiente y sin precedentes" y describió el escenario de su muerte como "un teatro del horror".

En la próxima audiencia, prevista para el jueves, declararán como testigos el médico Colin Campbell, vecino de Maradona que trató de reanimarlo, y Juan Carlos Pinto, médico que acudió con las ambulancias y fue quien firmó el certificado de defunción, además de otros dos testigos aún no confirmados por la fiscalía, informó el abogado querellante Fernando Burlando a la AFP.

El juicio se prolongará menos hasta el 17 de julio. Se espera que declaren unos 120 testigos. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

tev/lm/val