El Real Madrid duerme líder gracias a un doblete de Mbappé en Villarreal

El Real Madrid se impuso este sábado por 2-1 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en la 28ª jornada de la Liga, tras una remontada exprés con un doblete del francés Kylian Mbappé, por lo que el equipo blanco dormirá líder provisional.

El equipo de Carlo Ancelotti cumplió por lo tanto su parte y tiene ahora tres puntos más que el Barcelona -tiene un partido aplazado de la anterior jornada ante Osasuna- y cuatro sobre el Atlético de Madrid. Esos dos equipos se enfrentan entre sí el domingo en el Metropolitano.

Aún con la resaca de la clasificación en la Liga de Campeones el miércoles, el Real Madrid comenzó sin el brasileño Vinicius. Ancelotti decidió darle un respiro después de que su equipo tuviera que disputar hasta la tanda de penales ante el Atlético.

Tras un saque de esquina, el argentino Juan Foyth (7) consiguió mandar el esférico al fondo de la red para adelantar al Submarino Amarillo, que no perdía en su campo en Liga frente a la entidad merengue desde 2017.

Pero los blancos no tardaron en reaccionar mediante un inspiradísimo Mbappé. Una combinación entre el galo y Brahim hizo que el malagueño rematara solo, pero el despeje cayó en los pies del delantero francés que fusiló para empatar en el 17.

En otra jugada colectiva, el uruguayo Fede Valverde entregó el balón a Lucas Vázquez para ceder atrás a Mbappé (23) para certificar la vuelta al marcador tras sacarse un zapatazo imposible de parar.

Al filo del descanso, los locales gozaron de una buena oportunidad de gol. Tras un gran pase en profundidad, el marfileño Nicolás Pepe se generó el espacio suficiente para rematar, pero la estirada de Thibaut Courtois evitó la igualada.

- Intentos sin fortuna -

Tras la reanudación, los pupilos de Marcelino se mostraron más ofensivos, pero seguían topándose contra una excelsa defensa merengue y una magistral actuación del arquero belga.

La entrada de Vinicius y el asedio local en el ataque generaron en el 69 un contraataque que dejó solo a Valverde dentro del área, pero al asistir al inglés Jude Bellingham, pero Alfonso Pedraza cortó el balón con la mano. Sin embargo, el árbitro no pitó penal al considerar que estaba apoyada en el suelo.

Tras sacudirse el dominio inicial de los castellonenses, la escuadra madridista mejoró su juego con claras ocasiones de peligro. En el 75, Mbappé casi roza el hat-trick, pero el francés Willy Kambwala taponó el disparo lanzándose al césped.

Después, Ayoze Pérez desperdició una ocasión perfecta en el 85. El canario se revolvió dentro del área cerca de la portería, pero su remate se marchó por encima del travesaño. Los locales intentaron empatar hasta el último momento, pero los visitantes aguantaron el tirón.

- No en menos de 72 horas -

Visiblemente serio, Ancelotti recalcó que su equipo no volverá a jugar sin al menos 72 horas de descanso. "La explicación es que este equipo tiene algo especial, carácter, compromiso, no siempre lo puede hacer, a veces me enfado con ellos incluso. Debemos agradecer a estos jugadores su esfuerzo, descomunal, desde el 3 de enero. Aún más hoy", afirmó en rueda de prensa.

Antes, el Mallorca (7º) se impuso por 2-1 en Son Moix al Espanyol (15º), tras contrarrestar un gol en propia puerta del kosovar Vedat Muriqi (53) gracias al tanto del japonés Takuma Asano (65) y del propio Muriqi en el tiempo de descuento (90+7 de penal).

En otro encuentro anterior, un penal transformado por Marcos Alonso (84) dio una importante victoria al Celta de Vigo en su visita al colista Valladolid y lo coloca en la octava posición, mientras que en el último enfrentamiento de este sábado el Girona (13º) no pasó del empate a uno contra el Valencia (17º). El conjunto ché golpeó primero con un tanto de Diego López (58), pero el uruguayo Cristhian Stuani (64) puso las tablas.

