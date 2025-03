Andreeva, el diamante pulido por Conchita Martínez, deslumbra en Indian Wells

A los 17 años, la rusa Mirra Andreeva afronta el domingo la final más importante de su meteórica carrera frente a Aryna Sabalenka en Indian Wells, un título que se le resistió dos veces a su mentora, Conchita Martínez.

Sabalenka, número uno mundial, parte como favorita para hacerse con su ansiada primera corona en este torneo WTA 1000, pero enfrente tendrá una rival que ya la ha vencido en un gran escenario.

Andreeva, la finalista más joven en 24 años, es el nuevo fenómeno de precocidad del tenis femenino, iniciando un camino recorrido por figuras como Maria Sharapova, Serena Williams o Martina Hingis, con las que no se quiere comparar.

"Intento no pensar en ello, porque sino lo puedo pensar demasiado y empezar a compararme y no creo que me vaya a llevar a nada bueno", dice la rusa para zanjar el debate.

Todavía adolescente, Andreeva no es ninguna recién llegada al circuito, en el que lleva varios años formándose y dejando destellos de su inmenso futuro.

El gran público ya anotó su nombre el año pasado cuando descabalgó a la propia Sabalenka en los cuartos de final de Roland Garros.

Pero la eclosión definitiva llegó en este inicio de 2025. Justo después de dos derrotas ante Sabalenka, en semifinales de Brisbane y octavos del Abierto de Australia, Andreeva protagonizó un deslumbrante recorrido en el WTA 1000 de Dubái, en el que despachó por primera vez a Elena Rybakina y a Iga Swiatek.

Del emirato salió convertida en la campeona más joven de un torneo WTA 1000, categoría creada en 2009 que está sólo por debajo de los torneos del Grand Slam.

Con ese impulso ha seguido arrollando a toda rival que salió a su paso en Indian Wells, incluidas las campeonas de las tres últimas ediciones, Swiatek (2022 y 2024) y Rybakina (2023).

La prueba definitiva de madurez la pasó el viernes en semifinales, negándole a Swiatek un tercer título inédito en el desierto californiano.

- Un talento excepcional -

El despegue de Andreeva ha ocurrido bajo la tutela de la exjugadora Conchita Martínez, campeona de Wimbledon en 1994.

La española se hizo cargo de este diamante después de terminar su trabajo con su compatriota Garbiñe Muguruza, a la que guió al triunfo en Wimbledon en 2017.

En este último año Andreeva ha aprendido a domar su fuerte carácter y autoexigencia, liberando así unas cualidades físicas e inteligencia táctica excepcionales para este deporte.

La rusa deja la espontaneidad para sus turnos al micrófono, en los que desprende naturalidad y humor, a veces con su propio equipo como víctima.

El viernes, superada su batalla con Swiatek, aprovechó para enviarle un dardo a Martínez, quien perdió dos finales en el Valle de Coachella, en 1992 y 1996.

"Intentaré hacerlo mejor que mi entrenadora", bromeó la joven, mientras la española le gritaba entusiasmada desde el palco: ¡Vamos, hazlo!".

- La segunda oportunidad de Sabalenka -

El progreso de Andreeva fascina a aficionados, expertos y también a sus propias oponentes, incluida la número uno Sabalenka.

"Es una locura lo que ha hecho a una edad tan joven", reconoció la bielorrusa tras arrasar el viernes a la estadounidense Madison Keys en su semifinal.

"Me siento como una madre mayor jugando contra una niña. ¡Soy nueve años mayor que ella!", bromeó.

Sabalenka aplastó 6-0 y 6-1 a Keys en menos de una hora, vengándose de su inesperada derrota de enero en la final del Abierto de Australia.

Ganadora de tres títulos de Grand Slam, Indian Wells es uno de los escasos grandes trofeos que faltan en su palmarés.

El domingo tendrá su segunda oportunidad de conquistarlo después de su derrota ante Rybakina en la final de 2023.

