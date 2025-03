Alcaraz entrega la corona de Indian Wells ante el británico Draper

Campeón de las dos pasadas ediciones, el español Carlos Alcaraz cayó el sábado en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) frente al británico Jack Draper, que pugnará por el título frente al danés Holger Rune.

Draper se impuso en un emocionante duelo por 6-1, 0-6 y 6-4 y acabó con el reinado de Alcaraz en el desierto californiano, donde tenía una racha de 16 partidos ganados seguidos.

Alcaraz, que buscaba un tricampeonato consecutivo, solo logrado por Roger Federer y Novak Djokovic, comenzó el juego desdibujado y entregó el primer set en sólo 23 minutos.

Su posterior reacción fue frenada por un Draper que se mostró muy sólido mentalmente para alcanzar su primera final de Masters 1000.

"Ha sido un partido extraño al principio, algunos errores que no me esperaba", señaló el británico. "Al principio del segundo set, perdí la concentración y pareció que se me escapaba muy rápido. Creo que hice un buen trabajo reagrupándome".

"Estoy increíblemente orgulloso de mi competitividad y de mi actitud. Llegar a esta fase del torneo es algo que quería desde que era un niño", afirmó Draper, que está cerca de ingresar por primera vez en el Top-10 de la ATP.

Con la caída de Alcaraz y la de Daniil Medvedev ante Holger Rune en el primer turno, los 16.000 espectadores de Indian Wells vieron caer a los protagonistas de las dos pasadas finales.

En el caso del español, su última derrota en el Valle de Coachella se remontaba a la semifinales de 2022 frente a su ídolo Rafael Nadal.

Este sábado, hincó la rodilla ante el también zurdo Draper, semifinalista del pasado Abierto de Estados Unidos, al que ayudó con uno de sus peores inicios de partido de los últimos tiempos.

- Jugada polémica -

Tembloroso al servicio, el español cometió un par de doble faltas que le pusieron en bandeja el primer 'break' a Draper.

Una cascada de diez errores no forzados de Alcaraz pusieron al inglés 4-1 en cabeza y el set quedó finiquitado cuando el reloj marcaba 23 minutos.

El murciano, que apenas ganó 10 puntos, se fue cabizbajo a reconectar al banco en medio del asombro de la pista central, que no dejó de alentar a uno de sus jugadores predilectos.

A su regreso, la estrella española salvó la amenaza de una pelota de 'break' inicial de Draper y poco a poco comenzó a recuperar su nivel.

El británico no opuso resistencia y, con hasta 15 errores no forzados, permitió que Alcaraz se embolsara el segundo set y se avanzara 1-0 en el tercero con siete juegos consecutivos.

El partido dio un vuelco con una polémica acción en el tercer juego.

Con empate 15-15, el juez le concedió un punto a Alcaraz por un supuesto doble bote en el lado de Draper.

El británico reclamó la decisión y se quedó con el punto después de dos revisiones en el vídeo.

Draper culminó entonces el 'break' y después aceleró hasta avanzarse 5-2.

Con el empuje de la grada, Alcaraz se resistió a la derrota salvando el primer juego al servicio de Draper pero no pudo con el segundo y sufrió un nuevo tropiezo en este decepcionante inicio de temporada.

