EEUU propone en la ONU una resolución sobre Ucrania sin mencionar la integridad territorial

Deseoso de encontrar un desenlace rápido al conflicto en Ucrania, Estados Unidos propuso en la ONU un proyecto de resolución que no menciona el respeto a la integridad territorial del país europeo, tras un nuevo ataque del presidente estadounidense, Donald Trump, contra su homólogo Volodimir Zelenski.

Con la llegada de Trump a la presidencia, Estados Unidos está presionando al dirigente ucraniano para sentarse a dialogar el final del conflicto iniciado con la invasión rusa de hace casi tres años.

En esta línea, el proyecto de resolución visto por la AFP "insta al fin rápido del conflicto y llama a una paz duradera entre Ucrania y Rusia", una formulación lacónica muy alejada de anteriores textos de la Asamblea claramente favorables a Ucrania.

Según varias fuentes diplomáticas, Estados Unidos pretende someter el texto el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, paralizado respecto al tema ucraniano desde hace tres años por el veto ruso.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, instó a los Estados miembros de la ONU a aprobar esta propuesta "simple" e "histórica" con el fin de "trazar un camino hacia la paz".

En una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andrii Sibiga, Rubio "reafirmó el viernes el compromiso del presidente Trump de poner fin al conflicto en Ucrania, incluso a través de acciones efectivas en el Consejo de Seguridad de la ONU", dijo el sábado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Esta resolución estadounidense "es una buena idea", comentó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, aunque señaló que le falta una referencia "a las raíces" del conflicto.

"Ningún comentario por el momento", declaró el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, antes de la reunión del lunes de la Asamblea General.

Este "texto minimalista que no condena la agresión rusa ni menciona explícitamente la integridad territorial de Ucrania parece una traición a Kiev y un golpe bajo contra la UE, pero también el desprecio a los principios fundamentales del derecho internacional", declaró a la AFP Richard Gowan, del International Crisis Group.

- "No está dispuesto" -

Llegar a un acuerdo sobre los minerales se ha convertido en el principal punto de fricción en las relaciones cada vez más tensas entre Washington y Kiev.

Trump quiere que Ucrania dé a las empresas estadounidenses acceso a sus vastos recursos naturales como compensación por las decenas de miles de millones de dólares de ayuda entregadas bajo el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, afirmó el viernes que Zelenski firmaría el acuerdo pronto, pero los términos de la propuesta no se han hecho públicos.

Zelenski "no está dispuesto" a firmar un acuerdo sobre los minerales de su país con Washington, dijo el sábado una fuente ucraniana a la AFP.

"En la forma en que está ahora el borrador, el presidente no está dispuesto a aceptarlo, todavía estamos tratando de hacer cambios y agregar un carácter constructivo", explicó una fuente cercana al caso.

"No hay obligaciones estadounidenses en el acuerdo sobre garantías o inversiones, todo es muy vago y quieren sacarnos 500.000 millones de dólares".

"¿Qué tipo de asociación es esta? ... ¿Y por qué tenemos que dar 500.000 millones de dólares? No hay respuesta", agregó la fuente.

Como parte del acuerdo, Ucrania busca garantías de seguridad de Estados Unidos.

- "No tienen cartas en mano" -

La Asamblea General de la ONU se reúne el lunes al cumplirse el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. También es la primera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y su cambio radical de política sobre el conflicto.

El viernes el mandatario republicano lanzó un nuevo ataque contra el presidente ucraniano.

Aunque consideró que Zelenski y Vladimir Putin "tendrán que juntarse" para hablar y acabar con "la muerte de millones de personas", dijo durante una entrevista con Fox News que la presencia del ucraniano "no es importante" en las negociaciones con Rusia.

"He tenido muy buenas conversaciones con Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros", dijo Trump.

"No vamos a permitir que esto continúe", agregó en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, que ha expresado repetidamente su admiración por Putin, volvió a negarse a culpar a Moscú por la invasión de febrero de 2022, diciendo que el líder ruso "atacó, pero no deberían haberle dejado atacar".

- Redoblar esfuerzos -

Para la reunión de la Asamblea General de la ONU el lunes, Ucrania y los europeos prepararon un proyecto de resolución que subraya la necesidad de "redoblar" los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra "este año".

La propuesta toma nota de las iniciativas de varios Estados miembros que han presentado "su visión de un acuerdo de paz global y duradero".

El texto también reitera las anteriores demandas de la Asamblea General de una retirada inmediata e incondicional de las tropas rusas de Ucrania y el fin de los ataques rusos.

Estas votaciones previas recibieron un apoyo muy amplio, alrededor de 140 votos de los 193 Estados miembros.

El breve texto estadounidense -de 65 palabras- amenaza con provocar la ira de los europeos, que también han quedado al margen de las negociaciones ruso-estadounidenses.

abd/dbh/zm/dg/db