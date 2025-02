La montaña rusa de los inversores en criptomonedas de alto riesgo bajo Trump

La notificación llegó cuando Nick disfrutaba de su sábado libre tras una semana agotadora de trabajo: las "memecoins", la criptomoneda ultra especulativa impulsada en los últimos tres meses con la elección de Donald Trump, estaban a punto de colapsar. Y con ellas, sus ahorros.

"Hice clic y, durante un minuto, vi los precios caer en picada. Yo me dije: 'Bueno, supongo que será mejor dejar de mirar'", relató a AFP este estadounidense de Pensilvania, de 28 años, que no quiso revelar su apellido.

En unas horas, sus carteras virtuales, compuestas principalmente por memecoins, cayeron a 60.000 dólares de los 150.000 que dice haber acumulado en cinco años.

Citadas entre las promesas de Trump desde su reelección a la Casa Blanca y en medio de los anuncios del republicano que sacuden la economía mundial, las divisas digitales han experimentado oscilaciones bruscas en los últimos meses, afectando a legiones de inversionistas grandes y pequeños.

La montaña rusa ha afectado especialmente a las memecoins, las criptodivisas sin valor económico lanzadas de la nada a espaldas de la moda sobre una personalidad o fenómeno viral en internet.

- "Conflictos de interés" -

Sin relación con el bitcóin, la divisa digital más importante y que va de récord en récord desde la elección de Trump, las memecoins son una moneda lanzada para la comunidad cripto con fines de diversión y especulación.

La semana pasada fueron las amenazas comerciales de Trump contra Canadá y México las que desencadenaron su hundimiento. Sus tenedores, llenos de pánico, se decantaron por otros valores.

En ese momento el bitcóin resistió y perdió solo 6%, en parte gracias a la legitimidad que ofrecían los planes de Trump de establecer una reserva nacional en esa moneda.

Pero el ether, una moneda que se creía confiable, perdió 26% y las memecoins otro tanto.

No obstante, Nick sigue convencido de que estas monedas tendrán un ciclo de alza, como en 2021 cuando estaban de moda.

Es "una burbuja", sostiene Larisa Yarovaya, de la Southampton Business School en Inglaterra. Y "si estalla, el efecto de contagio podría extenderse por todo el ecosistema cripto y más allá", advierte.

Esta analista alerta contra "los individuos poderosos" que "pueden explotar fácilmente la confianza de sus seguidores en beneficio propio, dando lugar a serios conflictos de interés".

A su juicio, el presidente estadounidense, quien lanzó su memecoin, el "Trump", justo antes de su investidura, presenta graves problemas éticos en un momento en que la criptosfera estaba al acecho de la más mínima señal de su parte.

- 700 dólares en dos minutos -

Las declaraciones de su brazo derecho, Elon Musk, también pueden hacer fluctuar los precios, como en el caso del dogecoin, una moneda a la que es aficionado.

"Cuando Musk habla o tuitea, inmediatamente el precio de una criptomoneda puede saltar porque la gente tiene miedo de perder la oportunidad, el famoso FOMO (fear of missing out)", explica Stan, un consultor de asuntos públicos de 28 años que no quiso revelar su apellido.

Para él, invertir en memecoin es como "comprar un billete de lotería".

Savva, asistente de investigación de una universidad londinense, pagó el precio de esa apuesta.

"La primera vez que invertí en una memecoin, gané 700 dólares en dos minutos, eso fue lo que me enganchó", cuenta este joven de 26 años que pidió guardar el anonimato.

"A menudo no podía sostener una conversación porque temía que mis inversiones estuvieran mal", admite este apasionado de la tecnología que llegó a diseñar su propio robot de comercio de memecoin, que fracasó.

"Pagué un alto precio física y mentalmente", confiesa.

Aunque sigue creyendo en la filosofía de las criptomonedas, que permiten escapar al control de las instituciones financieras tradicionales, tiró la toalla después de perder 5.000 dólares invertidos en memecoins.

"Cuando uno se da cuenta ya es muy tarde", lamenta.

