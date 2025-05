Error en League of Legends 2025. Foto: composición LR/Riot Games

Desde su lanzamiento, la habilidad de recall ha sido fundamental para todos los campeones, permitiendo a los jugadores curarse y adquirir objetos. Sin embargo, un bug reciente ha alterado esta mecánica, provocando que al hacer clic derecho en la base, el jugador vendiera el recall como si fuera un objeto común, inutilizándolo para el resto de la partida.

Un bug con consecuencias desastrosas en League of Legends

El recall es una habilidad esencial en League of Legends, y su eliminación puede tener efectos devastadores en el transcurso de una partida. Sin la capacidad de regresar a base, muchos jugadores se han visto atrapados en líneas enemigas, expuestos a emboscadas y perdiendo valiosos minutos de juego. Este error no podía ser revertido mediante la opción “Deshacer”, ya que se trataba de una habilidad y no de un ítem real.

La comunidad actuó rápido y Riot respondió

La comunidad de jugadores no tardó en reaccionar ante este problema. El youtuber Vandiril fue uno de los primeros en documentar el bug, subiendo un video que mostraba cómo el recall desaparecía y no podía recuperarse. Posteriormente, el usuario sidknecht compartió su experiencia en Reddit, donde relató cómo su ADC perdió el recall por accidente, lo que lo llevó a investigar el bug y advertir a otros jugadores.

La respuesta de Riot Games fue rápida. Tras varias horas de incertidumbre, el community manager RiotSakaar confirmó que el error había sido corregido y que ya no era posible vender el recall. Agradeció a la comunidad por su pronta acción y bromeó sobre la experiencia de jugar sin la opción de regresar a base.

El valor del feedback comunitario y los riesgos de cada nueva temporada

Este incidente pone de manifiesto la naturaleza impredecible del lanzamiento de nuevas temporadas en un juego tan complejo como League of Legends. Aunque los jugadores esperan con ansias novedades como nuevas skins, también deben estar preparados para enfrentar fallos que pueden afectar su experiencia de juego. Afortunadamente, la comunidad de LoL se mantiene activa en la identificación y reporte de errores, lo que obliga a Riot a reaccionar con rapidez.

Este episodio se convierte en una anécdota curiosa de una temporada que apenas comienza, recordando que un simple clic puede cambiar el rumbo de una partida. La interacción entre los jugadores y los desarrolladores es crucial para mantener la calidad del juego y asegurar que la experiencia sea lo más fluida posible.

Un campeón olvidado: Skarner y su lucha por la relevancia

League of Legends es un juego en constante evolución, con parches y reworks que buscan revitalizar a campeones olvidados. Sin embargo, no todos los ajustes logran el impacto deseado. Skarner, uno de los campeones más veteranos, lanzado en 2011, es un claro ejemplo de esto. A pesar de haber recibido un rework significativo en 2024 que mejoró su aspecto visual y mecánicas, su rendimiento en el juego sigue siendo limitado.

Hoy en día, Skarner enfrenta serios problemas de popularidad y rendimiento, convirtiéndose en un campeón que muchos jugadores han dejado de considerar en sus partidas. Este caso resalta la dificultad de equilibrar el juego y la necesidad de Riot de seguir trabajando en la mejora de campeones que, a pesar de los esfuerzos, no logran captar la atención de la comunidad.