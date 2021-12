Mujer de 62 años se reinventa en Twitch jugando a League of Legends durante pandemia

Todo un ejemplo para las generaciones jóvenes. Twitch, la plataforma de streaming para videojuegos más popular en la web, siempre destaca por la versatilidad que demuestran sus creadores de contenido, quienes no solo comparten partidas de juegos, sino también arte, cocina y hasta ASMR. Esto hace del sitio una gran oportunidad para todo el que se anime a salir ante cámaras. Así lo ha demostrado esta mujer de 62 años, que pudo rehacer su vida gracias a su habilidad en League of Legends y su carisma.

Se trata de Anabel Ávila, una mujer nacida en Madrid, España, cuya historia ha sorprendido a miles de seguidores. Resulta que ella fue una de las muchas afectadas cuando la pandemia de la COVID-19 tomó por sorpresa al mundo a inicios de 2020, hecho que la obligó a cerrar su negocio de manicura y a buscar otras oportunidades.

Lejos de desanimarse, Anabel decidió probar suerte siguiendo una de las pasiones que había mantenido desde hace tiempo: los videojuegos. Pese a sus 62 años y a que ya es considerada de la tercera edad, nada fue impedimento para que abriera su canal de Twitch poco después de iniciada la emergencia, en marzo de 2020.

Su juego favorito es League of Legends, el popular MOBA de Riot Games, y fue desde entonces que se dedicó casi por completo a transmitir contenido del juego, y mostró al mundo su habilidad. Su itinerario implica alrededor de seis horas diarias de contenido, lo cual ha bastado para que, tras todo este tiempo, haya podido cosechar una buena base de seguidores,

En la plataforma, Anabel se hace llamar ‘Abuela Vengadora’. Ya tiene más de 35.000 seguidores y una no despreciable cifra de 180 suscriptores, que la ayudan a mantener su sueño vivo de trabajar con su pasión y hobby.

Pese a no ser una de las creadoras más populares, su ritmo de popularidad es uno de los más sorprendentes, y ya puede decirse que está cerca de vivir de ello.

“Mi sueño sería poder vivir de ello y que, además, me ayude psicológica y económicamente”, reveló Ávila en declaraciones a un portal de su país.

¿Cómo se inició en el mundo de League of Legends?

Anabel compartió sus primeras experiencias en el mundo del gaming hace nueve años, momento en el que comenzó a jugar LoL tras su último divorcio. “Mi hijo mayor me mostró el juego y me invitó a jugar. Al inicio no acepté porque creí que no me gustaría, pero le di una oportunidad y ahora es uno de mis videojuegos predilectos”, comenta.

Anabel ya era adepta a los videojuegos desde antes de conocer League of Legends. En su juventud, solía visitar las salas de arcade en las discotecas y hasta recuerda que se la pasó jugando Space Invaders en un hotel durante su luna de miel.

“El streaming me está ayudando mucho a ser una persona más abierta y a tener menos vergüenza, pero sobre todo a divertirme, que es de lo que se trata”, concluyó.