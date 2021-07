La ciudad de Chicago, en Illinois (Estados Unidos), se convirtió en la sede del Pokémon GO Fest 2021, un multitudinario evento organizado por la compañía Niantic que reunió a miles de jugadores de diferentes partes del mundo.

Durante el evento, que se desarrolló el pasado 17 y 18 de julio, los asistentes no solo pudieron atrapar toda clase de pokémon, también fueron testigos de un increíble espectáculo mientras participaban en las incursiones legendarias.

Si no estás familiarizado con Pokémon GO, debes saber que las incursiones (raids) permiten enfrentarte con pokémon muy extraños y legendarios. Para vencerlos es necesario que varios jugadores se unan y peleen en equipo.

A través de un video publicado en YouTube vemos que Niantic colocó un huevo gigante que tenía un reloj en cuenta regresiva. Cuando la cifra llegó a cero, apareció un gigantesco holograma de un pokémon legendario.

En total se produjeron varias incursiones legendarias usando un holograma. Como podrás apreciar en las imágenes, los entrenadores pudieron luchar contra MewTwo, Giratina, Dialga, el feroz Rayquaza, entre otros pokémon raros.

Así lucía el huevo gigante en el Pokémon GO Fest 2021. Foto: Niantic

Incursión legendaria de Rayquaza. Foto: Niantic

Incursión legendaria de Giratina. Foto: Niantic

Incursión legendaria de Dialga. Foto: Niantic

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, el enorme huevo que Niantic colocó durante el Pokémon GO Fest 2021 tenía un tamaño de 15 metros y mostraba las animaciones de los pokémon legendarios atacando.

Vale recordar que el festival organizado por Niantic en Estados Unidos no fue gratuito. La entrada al evento tenía un valor de US$ 5, un precio bastante reducido, considerando que, en años anteriores, tenía un costo superior a los US$ 14,99.